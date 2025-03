Crotone, Sala Margherita seminario “il legame tra carnevale e la commedia dell’arte”

Presso la Sala Margherita, promosso dall’assessorato alla Cultura si è tenuto il seminario “Il legame tra carnevale e la commedia dell’arte” in collaborazione con il Liceo Artistico “Arnaldo Mori”

Come ha evidenziato l’assessore Nicola Corigliano “il carnevale oltre a essere spettacolo è anche rito, storia, tradizione e cultura. Per tale motivo è stato organizzato questo seminario”

Tra i protagonisti dell’evento l’attrice teatrale Maria Teresa Guzzo, molto apprezzata a livello nazionale, che nel corso della sua carriera, ha ricevuto vari premi e riconoscimenti.

L’attrice, tra l’altro, è stata già protagonista di uno spettacolo promosso dall’assessorato “Giulietta è nella tempesta” indagine sulla condizione femminile e sul ruolo della donna ieri e oggi.

Un’attrice teatrale che attraverso le sue rappresentazioni tocca anche importanti temi sociali , che riflettono problematiche attuali.

Nell’occasione del seminario il Liceo Artistico “Arnaldo Mori” ha omaggiato la città della maschera scultorea “Teorema”

“Teorema” è la maschera di carnevale ufficiale della Città di Crotone, risultata vincente dell’avviso pubblico promosso dall’assessorato alla Cultura finalizzato alla realizzazione di una maschera carnevalesca che caratterizzi la città e realizzata dalla studentessa Valeria Carnovale.

Della maschera è stata, appunto, realizzata la scultura, in altorilievo, dagli alunni del Liceo Artistico Arnaldo Mori coinvolgendo le classi 5 A indirizzo Design del Gioiello e 5BL indirizzo di Arti Figurative Discipline plastiche scultoree con la direzione dei proff. Paolo Venturini e Giuseppe Mele.

L’opera è stata realizzata con la tecnica della modellazione in argilla, subito dopo è stato realizzato il negativo in gesso, poi il positivo sempre in gesso inoltre patinato con smalto acrilico.

La maschera è realizzata in ottone con la tecnica dello sbalzo e cesello.

“Porgo i più calorosi complimenti agli allievi di questa scuola, ben animata da docenti motivati e motivanti, professori empatici e capaci di coinvolgere i ragazzi in un percorso di crescita creativa e culturale completa. Ringrazio il prof. Maurizio Guerra che ha curato l’evento di oggi, i professori Giuseppe Mele e Paolo Venturini, relatori insieme all’attrice Maria Teresa Guzzo. Un plauso particolare all’Istituto che si conferma essere una scuola di comunità, una scuola che esce fuori dalle sue mura per promuovere cultura e dare risposte adeguate alle esigenze della collettività” ha detto l’assessore Corigliano

“Tra Tetraktys e Teorema, Pitagora oggi ha avuto una apprezzabile presentazione nella bella scultura realizzata dagli allievi del Liceo Artistico. Desidero complimentarmi con i docenti dell’Istituto che hanno ben supportato la creatività dei loro studenti, con la voce recitante, l’attrice Maria Teresa Guzzo e soprattutto con Valeria vincitrice di questa kermesse e, naturalmente con l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano per queste pregevoli iniziative” ha detto Rosanna Iembo, matematico a vita degli Stati Uniti che ha partecipato all’iniziativa