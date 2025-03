Cristian Marchi torna a far ballare con “Motivation” feat. Reverend Haus

Il DJ e produttore italiano Cristian Marchi torna a infiammare la scena dance con il suo nuovo singolo “Motivation”, realizzato in collaborazione con Reverend Haus. La traccia sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 28 febbraio 2025 e entrerà in rotazione radiofonica dal 7 marzo.

Un inno alla vita e all’energia

“Motivation” è più di una semplice traccia dance: è un inno alla vita, un concentrato di energia perfetto per affrontare la giornata con carica o per dare il massimo durante un allenamento in palestra. Il sound distintivo di Cristian Marchi si fonde con la voce potente di Reverend Haus, creando un brano travolgente che promette di conquistare i dancefloor di tutto il mondo.

La produzione di “Motivation” ha visto la collaborazione di talenti internazionali come Luis Rodriguez e Paolo Sandrini, con sessioni realizzate tra Italia e Los Angeles. Il risultato è una traccia dal groove irresistibile, con bassi potenti e una melodia accattivante, pronta a scalare le classifiche.

“Preparatevi a lasciarvi travolgere da un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Energia, musica, passione… tutto in MOTIVATION!”, commenta entusiasta Cristian Marchi.

Cristian Marchi: una carriera di successi

Cristian Marchi è un’icona della musica dance italiana. Nato a Mantova nel 1976, ha iniziato la sua carriera giovanissimo, esibendosi già a 14 anni in una radio locale. Da allora, il suo percorso è stato un continuo crescendo, portandolo a suonare nei club più esclusivi del mondo e a produrre hit che hanno segnato la storia della dance.

Tra i suoi brani più celebri si annoverano “Love Sex American Express”, “We Are Perfect”, “Feel The Love”, “I Got You”, “Check Out da Bass”, “Your Loving Arms” e “Shout It Out”. Oltre alla produzione di inediti, si è distinto per remix di successo, tra cui “Deep Swing – In The Music”, “DJ Gollum – All The Things She Said”, “The Kolors – ITALODISCO” e “Fred De Palma – Passione”.

Nel dicembre 2023 ha fondato la sua etichetta discografica, CM Music, con la quale ha pubblicato “Con il Nastro Rosa” (cover di Lucio Battisti) e “Fast Cars & Superstars”, brano che ha superato i 10 milioni di streaming e ha spopolato su TikTok, in particolare in Asia.

Marchi è anche un artista che tiene molto al rapporto con i suoi fan, utilizzando i social per mantenere un contatto diretto e condividere la sua passione per la musica.

“Motivation”: il ritorno sulla scena dance

Con “Motivation”, Cristian Marchi conferma ancora una volta la sua capacità di creare musica capace di accendere il pubblico. Il singolo si prepara a diventare una delle tracce più ballate della stagione, segnando un nuovo capitolo nella carriera del DJ mantovano.

Appuntamento quindi al 28 febbraio per l’uscita sulle piattaforme digitali e al 7 marzo per la rotazione radiofonica: è tempo di lasciarsi trasportare dalla carica di “Motivation”!