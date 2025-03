Agricoltura in crescita: AIC chiede una legge quadro per le PMI agricole

I dati diffusi dall’ISTAT confermano il ruolo strategico dell’agricoltura nell’economia italiana, con un incremento del valore aggiunto del 2%. Un segnale positivo che evidenzia la capacità del settore di resistere alle crisi climatiche e geopolitiche, rafforzandosi come pilastro del Made in Italy e risorsa chiave per le aree interne.

A commentare i dati è Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori (AIC), che sottolinea la necessità di una legge quadro per le PMI agricole. “Occorre trasformare le risorse disponibili in opportunità concrete, accelerando il percorso di sostenibilità e innovazione del settore”, afferma Santoianni.

Il presidente dell’AIC evidenzia inoltre l’importanza di potenziare le infrastrutture, per consentire alle imprese agricole di essere più competitive, e di investire nel ricambio generazionale. “Servono programmi di coaching intergenerazionale affinché i giovani possano mettere le proprie competenze a servizio dell’agricoltura e garantire un futuro solido al comparto”, conclude Santoianni.