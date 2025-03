Piana TV: una voce libera e autorevole al servizio della Piana di Gioia Tauro, da sostenere e implementare

Da oltre un decennio, Piana TV è una realtà indiscussa della comunicazione nella Piana di Gioia Tauro, dando voce ai pregi e ai difetti di un territorio ricco di storia, cultura e potenzialità. Edita da Michele Cavallaro, l’emittente ha costruito una solida identità, diventando una delle principali voci di riferimento non solo per la Calabria, ma anche per il pubblico nazionale e internazionale grazie alla sua visibilità in streaming.

Nel panorama mediatico odierno, dove la globalizzazione tende a marginalizzare le specificità locali, Piana TV si distingue per il suo impegno nel valorizzare le risorse e le peculiarità del territorio. Un progetto che ha saputo coniugare informazione, cultura e promozione, offrendo un ampio spazio a notizie di attualità, cronaca, eventi e iniziative locali. Un servizio indispensabile per chi vuole conoscere davvero la Piana di Gioia Tauro, al di là degli stereotipi.

Le imprese del territorio hanno una grande opportunità nell’affiancare e sostenere una realtà come Piana TV, che da sempre ha messo al centro il benessere collettivo, raccontando la nostra terra con passione e competenza. Un maggiore sostegno economico e promozionale delle aziende locali non solo permetterebbe all’emittente di crescere ulteriormente, ma contribuirebbe a rafforzare la visibilità della Piana a livello regionale, nazionale e internazionale.

Le istituzioni locali, inoltre, dovrebbero giocare un ruolo fondamentale nel dare impulso e sostegno a voci libere e autorevoli come quella di Piana TV, che, con il suo impegno costante, porta alla luce storie, realtà e progetti che spesso non trovano spazio nei grandi media. In un mondo dove le narrazioni globali tendono a soffocare quelle locali, è fondamentale rafforzare chi, come Piana TV, si dedica ogni giorno a raccontare le nostre comunità e a promuoverle con autentico entusiasmo.

Investire in Piana TV significa investire nel futuro del nostro territorio. Ogni risorsa che viene destinata a questa emittente è un passo verso una Piana di Gioia Tauro più visibile, più protagonista e più competitiva. Un territorio che cresce quando le sue voci più autentiche e libere vengono ascoltate e supportate.

In questo contesto, il ruolo delle imprese e delle istituzioni è fondamentale: è il momento di fare squadra, di investire affiancando chi, come Piana TV, lavora ogni giorno per raccontare le storie che rendono unica questa terra. Perché un territorio che si fa sentire, che si racconta e che promuove le sue risorse, è un territorio che cresce.

Per chi volesse saperne di più qui su pianatv.it sono disponibili i contatti dell’Emittente.