Si chiama “MaMo’s Gang” il primo disco di Gabbo, Squarta e Massimo Moriconi

Dal 28 febbraio 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “MAMO’S GANG” (Blackcandy Produzioni), il nuovo album dei MaMo’s Gang.

MaMo’S Gang vuole proporre con questo primo album una nuova dimensione musicale. Un progetto che fonde l’energia cruda del rap con l’eleganza e la complessità del jazz, dando vita a un sound inedito e sorprendente.

L’idea nasce da Gabbo, artista con oltre vent’anni di esperienza nel rap e un background solido nel jazz. La sua visione prende forma grazie alla collaborazione con: Squarta, icona del rap e storico producer della scena hip hop, e Massimo Moriconi, leggenda del jazz e contrabbassista di fama internazionale.

MaMo’S Gang punta al perfetto equilibrio tra groove, sperimentazione e storytelling. Il lavoro è il frutto di un approfondito percorso musicale in cui diverse influenze si incontrano, dando vita a un connubio sonoro ricco di sfumature. L’intreccio di stili e approcci differenti crea un equilibrio perfetto, dove innovazione e tradizione si fondono in un dinamico affresco musicale dal carattere unico e originale.

Spiega il gruppo a proposito del disco: “Questo disco è l’incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua: il groove. Da un lato l’improvvisazione e l’anima del jazz, dall’altro, il ritmo e il crudo realismo dell’hip hop. Noi veniamo da strade diverse, ma in studio tutto si è fuso in maniera naturale. È un viaggio sonoro dove il beat ed i sample incontrano gli strumenti, e ogni traccia è un equilibrio tra libertà e struttura. Un disco in cui i due stili mantengono la propria essenza”.

“MAMO’S GANG” TRACKLIST:

GRAVY (Feat. Danilo Rea) FREEDOM JAZZ DANCE HOISIN CARAVAN YASSA OUZO BALUT

Biografia

MaMo’S Gang nasce dalla fusione tra Jazz e Rap. Gabbo, che proviene da studi anche appartenenti al mondo del Jazz e che da circa 20 anni produce rap ai massimi livelli, ha dato l’input per la nascita di questo progetto unendosi ad altri due pesi massimi di questi due mondi. I due nomi in questione sono quello di Squarta, storico membro dei Cor Veleno, e Massimo Moriconi leggenda vivente del Jazz.

L’unione di questi tre artisti ha dato vita a un sound unico, in grado di raccogliere l’esperienza delle due tradizioni musicali, proiettandole verso qualcosa di innovativo in grado di guardare al futuro.