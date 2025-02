Spesso ci si domanda qual è una buona velocità Internet. Questo perché con l’aumento del numero di dispositivi connessi in casa la richiesta di velocità di Internet è in costante crescita dal gaming allo streaming di contenuti.

Vediamo nel dettaglio quanta velocità Internet serve per le attività più comuni come invio e ricezione e-mail (velocità di download consigliata: da 1 a 5 Mbps); navigazione web, file sharing, social media (Velocità di download minima 3-5 Mbps, ma consigliata 5-10 Mbps); streaming video in HD (velocità di download consigliata: dai 5 ai 20 Mbps); gaming online (velocità di download consigliata: dai 10 ai 35 Mbps); Smartworking/videoconferenze (velocità di download consigliata: dai 10 ai 30 Mbps); download e upload di file pesanti (velocità consigliata: non meno di 20 Mbps).

Ad influire sono anche il numero dei dispositivi connessi contemporaneamente in casa. Se, ad esempio si lavora in smart working mentre in contemporanea altri giocano in cloud potrebbe servire una connessione più stabile e potente.

In termini di velocità di connessione è opportuno distinguere tra upload e download. La differenza è nella direzione del flusso dei dati. Infatti il download si riferisce alla ricezione di dati da Internet al proprio dispositivo, mentre l’upload riguarda l’invio di dati dal proprio dispositivo a Internet. Entrambe le velocità sono importanti per garantire un’esperienza di connessione equilibrata e efficiente.

La velocità di Download è la velocità con cui il tuo dispositivo riceve dati dalla rete Internet. Ad esempio, quando si scarica un file, si guarda un video su YouTube o si naviga su una pagina web, il dispositivo sta effettuando un processo di download.

La velocità di download è espressa in megabit al secondo (Mbps) o, in alcuni casi, gigabit al secondo (Gbps). Una velocità di download più elevata permette di ricevere i dati più rapidamente ed è fondamentale per la navigazione in generale, lo streaming, il download di file. In generale gli operatori internet garantiscono una velocità di download superiore a quella di upload, questo anche perché è più facile che mentre si è a casa si tenda a scaricare contenuti piuttosto che a inviarli.

La velocità di Upload invece è la velocità con cui il dispositivo invia dati alla rete Internet. Quando si cara un’immagine su un sito web o si invia un’e-mail con un allegato il dispositivo sta effettuando un processo di upload. Anche la velocità di upload è misurata in megabit al secondo (Mbps) o gigabit al secondo (Gbps). Una velocità di upload più elevata è utile per coloro che effettuano regolarmente upload di file pesanti o per chi, ad esempio, lavora in smartworking, che ha bisogno di inviare documentazione ai colleghi, partecipare a videoconferenze senza interruzioni o caricare file sui server aziendali.