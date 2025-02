Carnevale di Perugia: il clou in centro storico il 1° e 4 marzo

Il Carnevale di Perugia si prepara a coinvolgere cittadini e turisti con una serie di eventi ricchi di colori e tradizioni, che si terranno nel cuore del centro storico. Il programma delle festività prevede appuntamenti imperdibili sia per grandi che per piccini, spaziando tra spettacoli, giochi e le celebri Giornate del Bartoccio.

Sabato 1 marzo, il Carnevale entra nel vivo a partire dalle 14:30, con l’inaugurazione della manifestazione dedicata ai più piccoli. Presso la Loggia dei Lanari, sarà possibile partecipare a “Io gioco ovunque”, un’installazione di giochi in legno che rimarrà aperta fino alle 19:00. Tra le attrazioni della giornata, alle 15:00 e alle 17:00 il ventriloquo Nicola Pesaresi intratterrà il pubblico con il suo spettacolo di marionette, seguito dalle esibizioni della compagnia Tieffeu, che alle 17:00 proporrà uno spettacolo di marionette dal sapore antico. A concludere il pomeriggio, una merenda di Carnevale offerta dal consorzio “Perugia in Centro”, per un momento di convivialità tra residenti e visitatori.

Sempre sabato, il clou delle Giornate del Bartoccio sarà rappresentato dalla tradizionale “Camminata del Bartoccio”, che partirà alle 16:30 da Corso Cavour, per giungere trionfalmente in Piazza Matteotti. Il Bartoccio, figura simbolo del Carnevale perugino, accompagnerà il pubblico in una parata ricca di folklore e allegria. Alle 18:00, presso la Loggia dei Lanari, avrà luogo la premiazione della gara di bartocciate, una competizione che affonda le radici nella tradizione più autentica di Perugia.

Martedì 4 marzo, il Carnevale di Perugia avrà un ulteriore momento di grande partecipazione con l’arrivo in centro storico dei carri allegorici del “Carnevale di San Sisto 2025”. A partire dalle 10:00, i carri saranno esposti in Piazza IV Novembre, dove bambini e bambine delle scuole degli istituti comprensivi di Perugia daranno vita a una festa gioiosa e colorata. Il culmine della giornata si avrà alle 17:00 con la sfilata dei carri allegorici lungo Corso Vannucci, dove l’atmosfera del Carnevale travolgerà tutti, grandi e piccoli, con musica e danze.

Con il Carnevale che si avvicina, Perugia si prepara a vivere un fine settimana e un martedì all’insegna della tradizione, della festa e del divertimento, unendo generazioni e visitatori in un’esperienza unica.