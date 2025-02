Perché affidarsi a un commercialista e quali sono le sue mansioni?

Il commercialista è una figura professionale volta a garantire la gestione economica, amministrativa e fiscale di aziende, privati e freelance. Spesso è considerato come un punto di riferimento proprio perché, attraverso un percorso di studi rigoroso e un aggiornamento continuo, offre consulenza e supporto in merito a molteplici aspetti legati al mondo economico. Vediamo insieme quali sono le sue mansioni principali e perché affidarsi a un commercialista.

Quali sono le mansioni del commercialista?

Le mansioni di un commercialista sono diversificate e numerose a seconda delle esigenze del cliente. Per poter operare a seconda delle normative vigenti, i professionisti dovrebbero avvalersi di una piattaforma dedicata come quella ideata dall’azienda Ranocchi Fabriano , che ha l’obiettivo primario di garantire la totalità di tutte le operazioni da svolgere, 24 ore su 24.

Tra le tante attività, quelle che seguono sono le più comuni.

Gestione della contabilità

Una delle funzioni maggiormente nota è la contabilità, che include una serie di operazioni finanziarie tra cui:

la tenuta dei registri contabili;

la redazione del bilancio d’esercizio.

Per le aziende è determinante avere una contabilità precisa e in regola con la normativa vigente.

Adempimenti fiscali

Uno dei compiti è quello di calcolare e presentare le dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e di altri tributi. Non solo, è chiamato ad assistere il cliente in merito al supporto in caso di eventuali controversie con l’Agenzia delle Entrate, fornendo una rappresentanza e una consulenza in caso di controlli fiscali.

Consulenza societaria e contrattuale

I soggetti che avviano una nuova attività vengono supportati nella scelta della forma giuridica adatta, oltre che nella redazione degli statuti e dei contratti. Può fornire, inoltre, assistenza diretta nella gestione dei rapporti con i soci, i dipendenti e i fornitori.

Pianificazione finanziaria

Un aspetto da non sottovalutare è l’elaborazione delle strategie per ottimizzare la contabilità economica d’impresa o di un autonomo. Il commercialista aiuta a prevedere le spese, i flussi di cassa e gli investimenti affinché si ottenga una gestione finanziaria efficiente.

Supporto in caso di crisi aziendale

Nel caso di una difficoltà economica o di una crisi aziendale, questo esperto affianca gli imprenditori cercando delle soluzioni mirate e concrete attenendosi alle normative vigenti.

Chi è il commercialista?

Il commercialista è un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, un registro ufficiale che garantisce l’abilitazione e la competenza di chi esercita questa attività.

I soggetti che desiderano svolgere questo mestiere devono seguire un corso di studi specifico. Lo stesso comprende il conseguimento di una Laurea in economia, un tirocinio formativo di minimo 18 mesi e il superamento dell’esame di Stato. Un iter specifico che garantisce una preparazione tecnica approfondita e una conoscenza pratica indispensabile, per poter affrontare la complessità di questo lavoro.

Oltre a occuparsi di contabilità e adempimenti fiscali, svolge un ruolo strategico, offrendo consulenza personalizzata in ambiti quali la pianificazione finanziaria, l’amministrazione societaria e la risoluzione di problematiche economiche. La sua figura si colloca al crocevia tra leggi, regolamenti e necessità pratiche ed è un alleato prezioso per ogni tipologia di realtà.

Quali sono le competenze di un commercialista?

Come argomentato, questo specialista dovrebbe possedere numerose competenze tecniche trasversali. Tali risultati lo rendono in grado di affrontare situazioni complesse e fornire delle soluzioni su misura. Tra le principali competenze troviamo:

la conoscenza fiscale e tributaria che garantisce la conformità alle normative, massimizzando i benefici fiscali del cliente;

le abilità analitiche indispensabili per interpretare i dati economici e finanziari, individuando le opportunità da sfruttare;

una buona capacità di comunicazione per spiegare dei concetti complessi in modo chiaro e comprensibile a chiunque.

A queste si aggiunge un aggiornamento continuo essendo il mondo della legislazione fiscale in costante evoluzione.

È obbligatorio avere il commercialista?

Non esiste una risposta universale a tale quesito, infatti in alcuni casi può essere obbligatorio mentre in altri è un’opzione consigliata ma non imposta dalla legge. Per comprendere meglio il concetto, le società di capitali sono obbligate a redigere il bilancio e depositarlo presso il Registro delle Imprese. Un compito che richiede il supporto tecnico di un professionista competente quale il commercialista.

I liberi professionisti o le piccole imprese individuali possono avvalersi o meno di questa figura. Tuttavia, la complessità delle normative e la necessità di evitare errori rendono spesso vantaggioso affidarsi a un esperto in materia.

Perché è importante rivolgersi a un commercialista?

I vantaggi possono essere differenti per le aziende e i privati, anche in merito alle loro necessità. Vediamo alcune delle ragioni principali sul perché sia importante rivolgersi al commercialista.

Riduzione del rischio di errori

La legislazione fiscale è complessa e, come accennato, in continuo aggiornamento. Un esperto aiuta a gestire le pratiche osservando le normative e riducendo il rischio di errori (oltre che dell’applicazione delle sanzioni).

Ottimizzazione delle risorse

Attraverso una pianificazione finanziaria e fiscale è possibile ottimizzare le risorse economiche a disposizione: un metodo per risparmiare tempo e denaro in ogni fase delle attività.

Focus sul core business e supporto

Per le imprese delegare l’amministrazione fiscale e contabile a un professionista significa potersi concentrare sulle attività principali, migliorando la produttività. Non solo, in caso di verifiche, un alleato di questo tipo offre una consulenza tecnica e legale indispensabile.