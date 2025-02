Germania dell’Est: l’estrema destra è la prima forza politica

L’AfD si conferma il primo partito in tutti i Bundesländer orientali, con l’unica eccezione di Berlino.

In Brandeburgo, il partito di estrema destra ha ottenuto il 32,5% dei consensi secondo i dati ufficiali. In Sassonia, con 12 sezioni scrutinate su 16, il risultato è ancora più netto: AfD è in testa con il 38,8%. Anche in Turingia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Sassonia-Anhalt, lo spoglio in corso conferma la leadership del partito.

Berlino, invece, rappresenta un’eccezione: con lo scrutinio quasi completato, la Linke si attesta come prima forza politica con il 20,1%, mentre AfD si ferma al quinto posto con il 13,9%.