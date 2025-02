2° Premio internazionale Eccellenza Femminile “Celebrando le Donne che ispirano”

Roma, Senato della Repubblica – Sala Zuccari, 6 marzo 2025 dalle ore 14:30

ROMA – Viviamo in un mondo in cui la figura della donna e quella del minore spesso si trovano a fronteggiare sfide complesse, fatte di stereotipi, barriere sociali e difficoltà personali. Eppure, la loro forza e la loro resilienza rappresentano un pilastro su cui costruire una società più equa e più giusta. Parlare di donne e minori oggi significa parlare di diritti, di opportunità, ma soprattutto di futuro. Le donne, nonostante il progresso raggiunto negli ultimi decenni, devono spesso affrontare difficili sfide per affermare la propria dignità e per trovare pieno riconoscimento. Sono esempi di coraggio e determinazione che, giorno dopo giorno, contribuiscono a trasformare la società. Le loro esperienze di vita, la loro diuturna lotta contro pregiudizi e stigmi ancora persistenti, così come il desiderio di costruire un mondo migliore per sé e per i propri figli, è una fonte d’ispirazione che arricchisce il tessuto sociale e culturale di ogni Paese. Allo stesso tempo, una grande attenzione e tutela va rivolta ai minori. I bambini, gli adolescenti, ragazzi e ragazze, hanno un processo evolutivo meritevole di grande attenzione, in famiglia e nella società, come nel percorso di formazione verso la maturità. Essi rappresentano il cuore pulsante del domani, sono il seme da cui fiorisce il futuro, ma necessitano di protezione, educazione e sostegno per crescere e svilupparsi in un ambiente sano, sicuro ed inclusivo. È fondamentale che abbiano accanto figure femminili che li ispirino e li incoraggino a crescere come individui capaci di rispettare e valorizzare le differenze. Attraverso l’esempio delle donne che li circondano, i minori imparano l’importanza della perseveranza e della gentilezza, ma anche del rispetto verso sé stessi e verso gli altri.

Sono questi, in estrema sintesi, le tematiche di fondo i principi valoriali del progetto DivinaMente Donna alla base del Premio internazionale Eccellenza Femminile “Celebrando le Donne che ispirano”, che l’associazione culturale VerbumlandiArt promuove ed organizza quale riconoscimento al valore, al talento e all’esempio delle Donne impegnate nei diversi campi di attività, che con la loro opera muovono il cambiamento e il progresso della società. Come già la prima edizione, anche quest’anno l’evento celebrativo, in prossimità della Giornata internazionale della Donna, sarà ospitato dal Senato della Repubblica e si svolgerà giovedì 6 marzo 2025 nella splendida Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Roma, Via della Dogana Vecchia, 29) dalle ore 14:30. Curatore e conduttore della cerimonia di premiazione sarà Pino Nazio, giornalista Rai, sociologo e scrittore.

Lungo e certosino il lavoro che il Comitato di Giuria del Premio e il Comitato scientifico hanno svolto per la valutazione delle proposte di candidatura di Personalità di primo piano del mondo accademico, culturale, delle professioni e dell’imprenditoria, della Magistratura e della Pubblica Amministrazione, dell’informazione e dello sport, delle arti e e dei diritti umani, per il conferimento del Premio d’Eccellenza Divinamente Donna 2025 e dei Premi Speciali d’Eccellenza. Presidente onoraria del Premio 2025 è la Dr. Marisa Manzini, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro. Il Comitato di Giuria è così composto:

PRESIDENTE DI RAPPRESENTANZA PER LA CULTURA: Hafez Haidar, docente di Letteratura araba, poeta scrittore e traduttore, candidato al Nobel per la Pace e la Letteratura.

PRESIDENTE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI: Graziano Perria, già Primo Dirigente della Polizia di Stato.

PRESIDENTE DEL PREMIO: Regina Resta, Presidente di VerbumlandiArt Aps e del progetto Divinamente Donna.

VICE PRESIDENTE DEL PREMIO: Maria Pia Turiello, criminologa forense, Presidente del Comitato scientifico.

MADRINA DEL PREMIO: On. Mirella Cristina, avvocato, già membro Commissione Giustizia.

PRESIDENTE DI GIURIA: Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore.

Il Comitato di Giuria e il Comitato Scientifico hanno all’unanimità deliberato di conferire il Premio d’Eccellenza 2025 alle Personalità qui di seguito riportate.

PREMIO D’ECCELLENZA DIVINAMENTE DONNA 2025

ALESSANDRA NIGRO – Prefetto di Nuoro

TERESA REGGIO – Magistrato addetto alla Segreteria del CSM

PAOLA INVERARDI – Rettrice del Gran Sasso Science Institute

INCORONATA BOCCIA – Vicedirettrice Tg1

MARIAGRAZIA CALANDRONE – Scrittrice

ELISA DI FRANCISCA – Medaglia olimpica Scherma

VALERIA MORELLI – Ceo Peivate Engineering Company Italia

FRANCESCA QUAIA – imprenditrice

MARIELA MAGALLANES – Membro Assemblea Nazionale del Venezuela rifugiata in Italia, Ambasciatrice per la Difesa internazionale dei Diritti Umani.

JEANETTE ESMERALDA TIBURCIO MÁRQUEZ – Ambasciatrice di Pace e Direttrice generale University Corporate Intelligence Educa Campus Querétaro, Presidente associazione Mil Mentes por Mexico.

PREMI SPECIALI D’ECCELLENZA

MICAELA PIREDDA – Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma

LORENA BIANCHETTI – Giornalista e conduttrice Rai

IRMA TESTA – Medaglia bronzo pugilato Tokio 2020

ANNA MANNA – Poetessa e operatrice culturale

MARINA CORAZZIARI – Stilista, designer di gioielli, imprenditrice

PREMI SPECIALI D’ECCELLENZA PER IL SOCIALE

ANDREINA MORETTI – Autrice, poetessa, regista, Presidente dell’associazione “Il guscio”

BARBARA GAI – Presidente onlus “Marco Manzao”

AKOS – Centri Odontoiatrici AKOS Dental Care nella persona del titolare Raffaele Frigo

INSIGNITE STRANIERE

EVA PETROPOULOU PARASKEVI – (Grecia) Poetessa, candidata al Premio Nobel per la Pace

NATALIE BISSO – (Russia) Poetessa, saggista, novellista, cantautrice.

GORDANA SARIC – (Montenegro) Poetessa, Ambasciatrice di pace

MAJA HERMAN SEKULIC – (Serbia) Poetessa, Ambasciatrice di pace

PREMI SPECIALI D’ECCELLENZA LIBRI

MARTA TARANTINO – Uomini nuovi. Ripensare le mascolinità nel mondo arabo – Astarte Editore

VINICIO LEONETTI – Eroine – Città del sole Edizioni

VALENTINA MEOLA – Una domenica particolare – Gli Immortali – Aletti Editore

Il Premio internazionale DivinaMente Donna, proprio per attivare una riflessione a tutto campo sulla questione femminile anche attraverso la creatività letteraria ed artistica, stimola una vasta partecipazione di sensibilità, dall’Italia e dall’estero, attraverso l’omonimo Premio letterario e una mostra tematica di un artista, allestita nel giorno della cerimonia di premiazione. I Premi per le insignite, quest’anno, sono realizzati dall’artista Tommaso Filieri. La loro singolarità risiede nella lavorazione delle ceneri degli ulivi distrutti dalla xylella, artisticamente lavorate con l’oro. «Ecco le ceneri dei miei vecchi e amati ulivi. Le ho raccolte e custodite per farle vivere in eterno, sigillate come reliquie nelle mie creazioni», annota Tommaso Filieri. Curatore e conduttore della cerimonia di premiazione è Pino Nazio, giornalista Rai, sociologo e scrittore.

Riguardo al Premio letterario sono alcune centinaia le opere di Poesia, Narrativa e Saggistica presentate in concorso, che hanno fortemente impegnato la Giuria, composta da Angela Kosta (poetessa, giornalista, editrice), Eugenio Bisceglia (avvocato, presidente Premio Carlo Caruso), Francesco Nigri (poeta, Digital Marketing Specialist, Ceo iBusiness Srls), Hebe Muñoz (poetessa, scrittrice, traduttrice), Maria Cristina Pensovecchio (poetessa, consigliere giuridico ARS), Mirjana Dobrilla (scrittrice, traduttrice), Roberta Vitelli (psicologa e psicoterapeuta), Rosella Murano (docente, poetessa, critica letteraria), Stefania Romito (giornalista e scrittrice) e presieduta da Goffredo Palmerini. Condurrà la premiazione dei vincitori del concorso letterario il giornalista e scrittore Stanislao Liberatore. Queste le determinazioni della Giuria sui vincitori e insigniti speciali del Premio letterario 2025.

PREMIO LETTERARIO DIVINAMENTE DONNA

SEZ. A – POESIA A TEMA IN LINGUA ITALIANA

Daniela Orlando – C’era una volta Manuela Copercini – Mi sono presa cura Anna Francesca La Rosa – Buio negli occhi Emanuela Dalla Libera – Vite vissute Paola Maritati – Ma come

SEZ. A – POESIA A TEMA IN LINGUA STRANIERA

Carmen Verde Arocha – (Venezuela) – Per restare zitta Ivonne Sánchez Barea – (Spagna) – ADN mitocondrial Daisy Zamora – (Nicaragua) – Cómo te ve tu hombre (diccionario de bolsillo para mujeres)

SEZ. B – SAGGIO A TEMA

Enrico Casartelli –L’evoluzione del ruolo delle donne nella società contemporanea. Serenella Maria Siriaco – L’era della crudeltà e della disperata solitudine.

SEZIONE C – LIBRI SAGGISTICA/LETTERATURA

Concetta Pilato – Maria Teresa Cirasa – Sopra ogni peso, la vita straordinaria di una donna nella pesistica (Tracce) Caterina de Mari – Istantanee (Terra Somnia Editore) Giovanni Teresi – La donna nella famiglia patriarcale dal 1800 ai primi del 1900 (Edizioni GEDI) Margherita Bonfrate – John il siciliano (Libeccio Edizioni)

AUTORI STRANIERI LIBRI

Suela Boçi – (Albania) – Optika ndaj cënimit – Të Të Drejtave Të Nxënësve Elbasan, (2024 Studim shkencor) Gladys Solange Mendía – (Venezuela) – Apuntes de obsidiana (Antología personal)

SEZIONE D – RACCONTO A TEMA

Federica Napolitano – Insegna il mio nome al vento Luisa Di Francesco – Una pagina bianca Lucia Lo Bianco – Puro cobalto il cielo Eugenia Serafini – Addio Desireé, angelo senza ali.

AUTORI STRANIERI

Ndue Dragusha – (Albania) – Shqipëri Norma Marina Solis Zavala – (Perù) – La storia della gringa Justina

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA

Scuola Secondaria di 1° grado “G. Mezzanotte” – Chieti

Dirigente scolastica Dr. Emilia Galante

Docente prof. Marilisa Palazzone

Alunni premiati: Muzafar Zainab, Emma Di Camillo, Carla Di Giamberardino, Martina Malandra, Nicole Santospago

Sponsor ufficiale della manifestazione è la RIABIZ&PARTNERS di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), affermata società di architettura, studio di progettazione e contractor di interior design. Le progettazioni mirano a creare spazi ed ambienti in cui la presenza dell’architettura sia in costante equilibrio con le forze della vita. A partire dal 1998, la società ha realizzato un corpus diversificato di lavori, dalle residenze private agli hotel caratteristici, dagli uffici direzionali ai ristoranti esclusivi. Collaborano con la società di architettura un selezionato un gruppo di aziende e maestri artigiani che consentono una modalità integrata di progettazione e un controllo assiduo sulle singole fasi del processo progettuale e costruttivo. Riabiz&Partners vanta una solida reputazione e un cospicuo curriculum di lavori di progettazione e realizzazione di opere, sia in Italia che all’estero (Europa, Africa, Asia, America centrale).

VERBUMLANDIART APS ha sede legale a Galatone, in provincia di Lecce. Regina Resta, poetessa ed infaticabile promotrice culturale dotata di notevole creatività, ne è la fondatrice e la Presidente sin dalla costituzione. L’associazione ha realizzato finora una considerevole dote di iniziative culturali (incontri, convegni, rassegne d’arte, reading di poesia, spettacoli, presentazioni di autori, performance di artisti, mostre e premi letterari), in Italia e all’estero, in partnership con istituzioni culturali in diversi Paesi dell’area balcanica (Serbia, Croazia, Montenegro e prossimamente in Macedonia e Uzbekistan). L’associazione è inoltre fortemente impegnata a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico italiano. La cultura, l’arte, la letteratura e l’informazione sono la prelazione strategica del futuro per un Paese come l’Italia sempre più consapevole della propria storia, della propria identità aperta al dialogo con altre culture, dello straordinario patrimonio d’arte di cui è custode. Come anche per la capacità di promuovere creatività e innovazione, coinvolgendo scuole pubbliche e università, che hanno un ruolo fondamentale per far maturare nuovi linguaggi e l’accrescimento culturale. L’associazione, che non ha scopo di lucro, può contare sull’apporto di professionisti di valore e di insigni Personalità del mondo culturale che mettono liberamente a disposizione il loro sapere e il loro talento.