Il paraspifferi è un alleato insostituibile per molti italiani: vediamo perché

Quale paraspifferi comprare? È la domanda che migliaia di italiani si fanno, soprattutto quando il freddo è davvero pungente. Il miglior paraspifferi può essere per porte o finestre ed è di fondamentale importanza perché deve impedire al vento e agli spifferi di insinuarsi negli spazi che spesso si creano tra il pavimento e/o davanzale e i serramenti.

Il paraspifferi si applica alla parte inferiore di finestre e porte. Può essere necessario incollarlo alla porta mediante adesivo o nella versione più semplice è un “salsicciotto” che si appoggia alla porta. Questo oggetto evita il passaggio degli spifferi di aria fredda e non solo…Infatti sono utili anche d’estate per evitare che l’aria calda passi sotto le finestre rendendo meno efficace il compito del condizionatore d’aria. Con un paraspifferi si evita anche che degli insetti si intrufolino in casa.

Ci sono paraspifferi composti da un’asta adesiva che può essere di gomma o silicone. Sono tra i più venduti perchè pratici, funzionali e assicurano un buon isolamento. L’altro tipo è detto “bastoncino di cotone” detto “salsicciotto”. Questi sono realizzati in tessuto e imbottiti con un materiale morbido. A differenza dei primi possono essere spostati in qualsiasi momento ma in fatto di isolamento sono meno efficaci.

La realizzazione di un paraspifferi è semplice e spesso in casa si ha tutto il necessario. Tutto ciò che serve è un metro, della stoffa, materiale per l’imbottitura come dell’ovatta, ago e filo. Con il metro prendete la lunghezza della porta o della finestra e tagliate il tessuto secondo questa ma assicurandovi un margine extra di 4 cm. Piegate la stoffa facendo combaciare le due estremità e unitela con una cucitura resistente. Preoccupatevi di lasciare aperta l’imboccatura per inserire l’ovatta. Una volta che il salsicciotto è ben imbottito, cucite l’imboccatura.

Alcuni paraspifferi sono dotati di adesivo. Per i salsicciotti invece bisogna applicare dei laccetti da fare passare sotto la porta per poi fare un nodo. Così il paraspifferi segue il movimento della porta sia in chiusura sia in apertura. Questo sistema può essere applicato anche nel caso di paraspifferi comprati, basta un po’ di ago, filo e un pezzo di tessuto.

Invece le guarnizioni vanno tagliate su misura e incollate mediante adesivo, non prima di aver pulito la superficie interessata. Sporco e polvere mettono a rischio la tenuta della colla. Il paraspifferi è un valido alleato nell’evitare sprechi energetici e non avere freddo.