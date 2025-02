Trionfo di Friedrich Merz: la CDU torna al comando ma deve fare i conti con il boom dell’ultradestra

Le elezioni in Germania segnano una svolta epocale: i cristiano-democratici della CDU, guidati da Friedrich Merz, si impongono come primo partito con il 29% dei voti, secondo i primi exit poll. Si tratta di un risultato che riporta la formazione di centrodestra al centro della politica tedesca dopo l’era Merkel. Dall’altro lato, si registra il crollo storico dei socialdemocratici dell’SPD del cancelliere Olaf Scholz, che precipitano al 16%, segnando il peggior risultato di sempre.

Ma il dato di cui tenere conto è la crescita vertiginosa dell’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD), che quasi raddoppia i suoi voti raggiungendo il 19,5%. Un tedesco su cinque ha scelto il partito populista, confermando una tendenza già in atto negli ultimi anni. Questo nuovo equilibrio trasforma radicalmente il panorama politico del Paese e pone interrogativi sul futuro del governo.

Affluenza record e attesa per il governo

Le urne hanno registrato un’affluenza straordinaria: l’84% degli elettori ha votato, il dato più alto dal 1990, anno della riunificazione tedesca. Questo afflusso dimostra l’importanza e la polarizzazione di queste elezioni, che potrebbero ridefinire la direzione politica della Germania nei prossimi anni.

Tuttavia, la formazione del governo si preannuncia complessa e il risultato finale dipenderà dalle possibili alleanze. La CDU spera di formare una coalizione a due, ma potrebbe essere necessario un governo a tre, simile alla fragile e contestata coalizione ‘Semaforo’ guidata da Scholz.

Secondo gli exit poll del primo canale ARD, la distribuzione dei voti è la seguente:

CDU/CSU : 29% (+4,9)

: 29% (+4,9) AfD : 19,5% (+9,1)

: 19,5% (+9,1) SPD : 16% (-9,7)

: 16% (-9,7) Verdi : 13,5% (-1,2)

: 13,5% (-1,2) FDP : 4,9% (-6,5)

: 4,9% (-6,5) Linke : 8,5% (+3,6)

: 8,5% (+3,6) BSW (Sahra Wagenknecht): 4,7%

Questi numeri indicano che nessun partito può governare da solo e che sarà necessario trovare compromessi.

Il ruolo dei partiti minori e la sfida delle alleanze

Cinque partiti avranno sicuramente rappresentanza parlamentare, con la possibilità che anche la FDP superi la soglia di sbarramento del 5%, modificando ulteriormente gli equilibri. La Linke ha superato agevolmente lo sbarramento, probabilmente sottraendo voti alla SPD, mentre il partito della sinistra nazional-populista di Sahra Wagenknecht (BSW) si avvicina alla soglia minima per entrare in Parlamento.

La CDU ha già escluso qualsiasi alleanza con l’AfD, nonostante i numeri potrebbero garantire loro una solida maggioranza. Di conseguenza, Friedrich Merz dovrà cercare alleanze altrove. Se la FDP non dovesse entrare in Parlamento, anche una ‘Grosse Koalition’ CDU-SPD non basterebbe per governare con sicurezza, rendendo inevitabile l’inclusione di un terzo partner, probabilmente i Verdi o la FDP stessa.

L’estrema destra diventa forza nazionale

Uno degli aspetti più significativi di questa tornata elettorale è il successo dell’AfD, che non è più confinato solo all’Est della Germania, ma si sta affermando come una forza politica su scala nazionale. Con il 19,5% dei voti, l’AfD diventa ufficialmente il primo partito di opposizione, consolidando una posizione che potrebbe renderlo ancora più influente nei prossimi anni.

Il dato non deve essere sottovalutato sia in Germania che in Europa, poiché il partito è noto per le sue posizioni radicali su immigrazione, Unione Europea e politiche ambientali. Questo risultato dimostra un chiaro malcontento diffuso tra gli elettori, che hanno premiato un messaggio di rottura con l’attuale establishment politico. La scelta, data per certa, del centrodestra di “isolare” l’estrema destra, facendone l’opposizione unica, potrebbe portare l’AfD nel giro di pochi anni ad essere maggioranza nel Paese.

Il ritorno della CDU e la sfida di Merz

Nonostante la vittoria, il futuro di Friedrich Merz non sarà privo di difficoltà. Il leader della CDU, a 69 anni, porta il partito nuovamente al potere dopo l’era Merkel, ma senza un trionfo assoluto. La necessità di trovare alleanze stabili rappresenta una sfida non indifferente, soprattutto se sarà costretto a formare una coalizione a tre.

Il nuovo governo, sebbene guidato dalla CDU, avrà margini ristretti in Parlamento e potrebbe faticare a mantenere una linea politica coesa. Se la CDU riuscirà a governare con un solo alleato, Merz potrà contare su maggiore stabilità; in caso contrario, dovrà affrontare il rischio di un esecutivo fragile, come già visto con il governo Scholz.

Le prossime ore saranno decisive per capire quali equilibri prevarranno e quale sarà il volto della nuova Germania politica. Un dato, però, è certo: il panorama politico tedesco è cambiato radicalmente e le ripercussioni si faranno sentire ben oltre i confini del Paese. Soprattutto se, come in Francia con i lepenisti, si tenterà uno sbarramento verso la voce del malcontento che prima o poi così diventerà rabbia sociale e maggioranza elettorale.