Serie C NOW girone C 28esima giornata Ezio Scida in festa per il successo (2-0) del Crotone contro il forte Monopoli. Doppietta di Murano

Crotone 2

Monopoli 0

Marcatori: 31° – 71° Murano

Crotone (4-2-3-1): Sassi, Guerini (Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale (Armini), Groppelli, Gallo, Vinicius (Schiro’), Silva (Ricci), Gomez, Vitale, Murano (Stronati). All. Longo

Monopoli (3-5-2): Vitale, Viteritti, Miceli, Miranda (Contessa), Greco, Valenti (Cristallo), Falzerano, Battocchio (Bulevardi), De Risio, Sylla (Yeboah), Bruschi (Pellegrini). All. Colombo

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore

Manuel Marchese di Pavia

Quarto giudice a bordo campo: Alfredo Iannello di Messina

Ammoniti: Sylla, Di Pasquale, Valenti, Gallo, Falzerano

Angoli: 6 a 1 per il Crotone

Recupero: 1 e 5 minuti

Spettatori: 4.252 incasso euro 16.967,98

Il commento dei tecnici:

Colombo: “il Monopoli ha giocato al di sotto delle sue possibilità ed è stato maggiormente penalizzato avendo affrontato un grosso avversario che ha sfruttato bene le giocate favorevole”.

Longo: “La crescita evidenziata stasera contro il Monopoli è il risultato del percorso fino ad ora fatto. Tutti sono usciti dal campo soddisfatti per la partita fatta. Due gol realizzati e dieci tiri in porta sono il bilancio della sfida. I nostri avversari non hanno mai impensierito il nostro portiere con particolari intervento. Guardiamo fiduciosi il percorso del campionato”.

Il primo successo targato Crotone contro una big del campionato non ha subito un altro rinvio ed a pagare dazio è toccato alla vicecapolista Monopoli. Obiettivo centrato nel momento clou della stagione, quando ogni squadra è interessata ad un determinato traguardo finale, ed il Crotone è tra quelle che continua ad inseguire l’alta classifica. Sfida difficile contro un avversario che, al pari degli squali, non aveva fatto bene nelle ultime giornate e sul terreno dello Scida non ha trovato “trippa per gatti”. Sedata ogni preoccupazione difensiva con un’ottima prestazione, ci ha pensato il reparto offensivo, il più prolifero della Lega Pro, a regalare ai propri tifosi un bel pomeriggio. Assente il bomber Tumminello per motivi fisici, mister Longo ha inserito dall’inizio nella prima linea l’attaccante Murano, arrivato con il calciomercato di gennaio e autore di due gol nelle due partite che ha preso parte in corso d’opera. Altra novità il ritorno di Silva a destra al posto di Oviszach. Per il resto della formazione confermati nove/undicesimi della precedente. Mister Colombo ha attuato un più ampio turnover. In sostituzione del difensore squalificato Angileri, ha optato per Miranda. Altre sostituzioni hanno riguardato De Risio, Greco e Sylla in sostituzione di Contessa, Bulevardi, Grandolfo, bomber con dieci gol.

Calcio d’avvio da parte del Crotone che evidenzia subito una volontà propositiva con gli esterni Silva a destra e Vitale a sinistra e con gli interni Gallo, Vinicius. Il tutto ben sfruttato dagli attaccanti Murano e Gomez. Sesto minuto Silva in ripartenza sulla destra manda il pallone a sfiorare il palo destro. Ventiquattresimo minuto traversa colpita da Vitale. Arriva il vantaggio pitagorico al minuto trentuno con Murano (terzo gol con il Crotone) e lo stesso giocatore manca il raddoppio al minuto quarantaquattro. Primo tempo tutto a favore degli squali grazie anche alla buona prova del reparto difensivo. Monopoli non pervenuto per giocate pericolose per poca spinta offensiva impedita dalla mediana locale che ha sempre saputo intercettare le loro intenzioni in fase di ripartenza. Ripresa non cambia il cliché della sfida nonostante i continui cambi del Monopoli. Il Crotone non intende rinunciare al successo e continua a collezionare giocate offensive con la possibilità del raddoppio. Cosa che avviene al minuto settantuno ancora con Murano. Il Crotone che si prepara ad un ottimo finale di campionato non ha deluso le aspettative con una prestazione oltre la sufficienza.