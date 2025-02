Questa mattina, poco dopo le 9.30, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orvieto è intervenuta per un incendio in un appartamento. Sul luogo dell’incidente, i pompieri, con due mezzi e cinque unità, sono riusciti a domare il fuoco che era partito dalla cucina in circa mezz’ora. L’incendio ha causato ingenti danni all’appartamento, ma fortunatamente gli occupanti sono rimasti illesi.