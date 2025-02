Trump elogia Musk: ottimo lavoro, ma sia più aggressivo nelle riforme

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato il lavoro di Elon Musk, ma lo ha anche esortato ad adottare un approccio più deciso nell’attuazione delle riforme affidate al Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE), da lui guidato. In un post tutto in maiuscolo sul suo social Truth, Trump ha scritto: “Musk sta facendo un gran lavoro, ma vorrei vederlo diventare più aggressivo”. Ha poi aggiunto: “Ricorda, abbiamo un Paese da salvare e dobbiamo renderlo più grande che mai. MAGA” (Make America Great Again).