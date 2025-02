Papa Francesco, miglioramenti dopo il riposo: la Santa Sede aggiorna sulla sua salute

Papa Francesco ha “riposato bene”. È quanto ha comunicato la Santa Sede all’alba del nono giorno di degenza del Pontefice al Policlinico Gemelli di Roma, dove sta ricevendo cure per una polmonite bilaterale. Secondo le fonti vaticane, sarà a breve possibile valutare la reazione del Santo Padre alla nuova terapia prescritta dai medici.

Intanto, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha commentato le voci sulle dimissioni del Papa, definendole “inutile speculazione”. In un’intervista al Corriere della Sera, Parolin ha sottolineato che in questo momento l’unico obiettivo è la salute del Pontefice e la sua ripresa, per consentirgli di tornare in Vaticano. Ha inoltre precisato che, pur essendo disponibile a incontrarlo, fino ad ora non è stato necessario farlo, e che è meglio per il Papa rimanere protetto e riposare. Le notizie provenienti dal Gemelli sono incoraggianti: il Santo Padre sta migliorando.