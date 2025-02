“Sangue Rosso”: una spy story di Roberto Tarallo sullo sfondo della guerra nell’Ucraina

La guerra in Ucraina, il rischio di un conflitto nucleare, e una missione segreta che potrebbe cambiare tutto. “Sangue Rosso”, il romanzo d’esordio di Roberto Tarallo, pubblicato lo scorso luglio su Amazon, unisce azione, suspense e riflessioni etiche in una trama avvincente e attuale.

In questa situazione d’impasse, il Generale Rodiowsky, a capo dei servizi segreti polacchi, sonda il terreno per un’azione off record che consenta una via d’uscita dalla guerra. Rodiowsky, ottenuto il tacito assenso della Nato e degli Stati Uniti che però non vogliono essere coinvolti, mette insieme un gruppo di ex “007” dei servizi segreti britannici, tedeschi e italiani per colpire il presidente della Federazione Russa e porre così fine alla guerra. Il generale polacco riesce a mettere insieme un gruppo di ex agenti, già n pensione, non collegabili alle attuali liste operative. Nella sede di un gruppo militare di controllo informatico e di gestione operativa, all’interno di una vecchia fabbrica a Kiev, si definiscono i dettagli della rischiosa operazione.