Pedale Rosso a Pisa: evento di solidarietà per la lotta alla violenza di genere

Domenica 2 marzo, Pisa ospiterà la seconda edizione di “Pedale Rosso”, una pedalata e camminata solidale promossa dall’attrice Marianella Bargilli e dal campione olimpionico Paolo Bettini. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità contro la violenza di genere e si inserisce nel programma de Il marzo delle donne. Il Comune di Pisa ha patrocinato l’evento, che gode anche del supporto della fondazione Teatro Verdi, Pisamo e dell’Opera della Primaziale Pisana.

Il raduno si terrà alle ore 09.30 in piazza dei Cavalieri, punto di partenza di due percorsi: uno di 6 km per i partecipanti in bicicletta e uno di 3 km per chi preferirà camminare. La manifestazione si concluderà al Teatro Verdi con un evento che comprenderà letture, testimonianze, e musica a cura della scuola di musica “Bonamici” e della scuola di danza “Ghezzi”. Un momento simbolico dell’iniziativa sarà la consegna dell’opera “Alfonsina per Pisa” dell’artista Marco Lodola, che rappresenta la Torre di Pisa accanto a una ciclista, come simbolo di forza e libertà femminile.

Durante la presentazione dell’evento, avvenuta questa mattina, sono intervenuti l’assessore alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro, il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Andrea Maestrelli, Marianella Bargilli, presidente dell’associazione “Pedale Rosso”, Paolo Bettini, vice presidente dell’associazione, e Stefania Ghezzi, presidente della scuola di danza “Ghezzi”, insieme a Lorenzo Gremigni, presidente della scuola di musica “Bonamici”.

Gabriella Porcaro ha dichiarato: «Siamo entusiasti di sostenere “Pedale Rosso”, un evento che non è solo una pedalata, ma una manifestazione per i diritti delle donne. Un’iniziativa che unisce attività motoria e impegno sociale per sensibilizzare la comunità sull’importanza dei diritti delle donne. La parità di genere non deve restare un tema di discussione, ma diventare una realtà quotidiana».

Paolo Bettini ha aggiunto: «Questa iniziativa continua il suo percorso, portando il messaggio della parità di diritti attraverso due percorsi nel cuore di Pisa. Vogliamo sensibilizzare la città e coinvolgere la comunità in un progetto che unisce sport, cultura e solidarietà».

Marianella Bargilli ha espresso la sua felicità per l’arrivo dell’evento a Pisa, sottolineando l’importanza di condividere questo momento in una città ricca di bellezze storiche. «Il Teatro Verdi è un luogo che mi è molto caro, e siamo felici di concludere la giornata in un contesto così speciale, per sensibilizzare su una causa che ci sta molto a cuore. Siamo anche orgogliosi di poter donare parte dei fondi raccolti a favore della Casa della Giovane di Pisa, per sostenere i progetti che aiutano le donne nel loro percorso di libertà e indipendenza», ha affermato.

Il programma dell’evento prevede:

Ore 09.30: Ritrovo in piazza dei Cavalieri presso il villaggio “Pedale Rosso”, con stand informativi e attività di animazione.

Ore 10.30: Partenza della pedalata e della camminata, con una sosta in piazza del Duomo per una foto di gruppo.

I percorsi si snoderanno per il centro della città, con una distanza di 6 km per i ciclisti e 3 km per i camminatori.

Entrambi i percorsi termineranno davanti al Teatro Verdi, dove le biciclette saranno lasciate per un accompagnamento da parte di danzatori all’interno del teatro.

Al Teatro Verdi seguiranno saluti istituzionali, letture e testimonianze dedicate alle donne, con interventi di Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro Verdi, e Gabriella Porcaro.

Durante l’evento sarà presentata l’opera “Alfonsina per Pisa” di Marco Lodola, che ritrae la Torre di Pisa accanto a una ciclista.

Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione La Casa della Giovane di Pisa, che sostiene progetti a supporto delle donne.

“Pedale Rosso” si conferma quindi un’iniziativa non solo sportiva, ma un vero e proprio movimento di impegno civile e sociale, volto a sensibilizzare e promuovere una cultura di parità e rispetto per le donne.