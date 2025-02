Monterosso al Mare: la perla delle Cinque Terre che incanta con spiagge, storia e sentieri

Monterosso al Mare, il borgo più grande delle Cinque Terre, è un vero gioiello incastonato tra mare e montagna, capace di stregare i visitatori con le sue spiagge dorate, il centro storico ricco di fascino e i sentieri panoramici che si snodano tra vigneti e uliveti. Se state programmando una vacanza in questo angolo di paradiso, ecco una guida completa su cosa fare e vedere a Monterosso, per vivere un’esperienza indimenticabile.

Spiagge da sogno e mare cristallino

Monterosso vanta una delle spiagge più lunghe e sabbiose delle Cinque Terre, un vero invito al relax e al divertimento. La spiaggia di Fegina, situata nella parte nuova del paese, è facilmente accessibile e offre numerosi servizi, come noleggio di ombrelloni e lettini, bar e ristoranti. La spiaggia del centro storico, invece, è più intima e selvaggia, ideale per chi cerca tranquillità e contatto con la natura. Entrambe le spiagge sono bagnate da un mare cristallino, perfetto per nuotare, fare snorkeling e kayak.

Il centro storico: un tuffo nel passato

Il centro storico, con le sue case colorate, i caruggi stretti e le piazzette pittoresche, è un vero e proprio gioiello da scoprire a piedi e anche un luogo ideale per scegliere un B&B Monterosso. Tra i monumenti da non perdere, spiccano la chiesa di San Giovanni Battista, in stile gotico genovese, l’Oratorio di Santa Croce, che ospita un pregevole crocifisso ligneo del XV secolo, e la Torre Aurora, antica fortificazione a picco sul mare. Merita una visita anche la Villa Montale, dove il celebre poeta Eugenio Montale trascorse le sue estati e trovò ispirazione per le sue poesie.

Trekking tra sentieri panoramici

Monterosso è il punto di partenza ideale per esplorare le Cinque Terre a piedi, attraverso i numerosi sentieri che collegano i borghi. Il sentiero più famoso è il Sentiero Azzurro, che da Monterosso conduce a Vernazza, passando per panorami mozzafiato e calette nascoste. Altri sentieri interessanti sono quelli che portano al Santuario di Soviore, situato sulle alture sopra Monterosso, e a Punta Mesco, un promontorio selvaggio con vista spettacolare sulla costa.

Sapori autentici e prodotti tipici

La gastronomia di Monterosso è un vero e proprio trionfo di sapori mediterranei, con piatti a base di pesce fresco, pesto, olio d’oliva e vino. Da non perdere la focaccia, una vera istituzione locale, perfetta per uno spuntino veloce o un pranzo al sacco.

Eventi e manifestazioni

Monterosso è animata da numerosi eventi e manifestazioni durante tutto l’anno. In estate, da non perdere la Festa di San Giovanni Battista, patrono del paese, con fuochi d’artificio e spettacoli musicali. A settembre, invece, si svolge la Sagra dell’Acciuga, una kermesse gastronomica dedicata al pesce azzurro, con degustazioni e show cooking.