Vibo Valentia – Presentazione del libro “Artisti e Poeti del terzo millennio Albo d’Oro”

Vibo Valentia – La mattina del 22 febbraio, presso Palazzo Gagliardi, tramite l’associazione Fior di Loto, nella sala CEV (VV), si terrà la presentazione di un volume curato dalla nota critica d’Arte vibonese, la Dott.ssa Sonia Demurtas, un catalogo a colori dal titolo; “Artisti e Poeti del terzo millennio”, in questo libro dopo una selezione, si sono ritrovati artisti e poeti di un certo calibro, con le loro opere più importanti da far leggere al lettore. All’inizio del libro troviamo una introduzione della stessa dott.ssa Demurtas, che descrive con una accurata recensione i pregi di tutti gli artisti. La copertina del volume è stata realiz zata con un opera scultorea di M° Francesco Logoteta, un bravo ed importante artista reggino, a seguire in ordine di selezione gli artisti: Cristina Corso, Mauro Proci, Alfredo Campagna, Sator Arts, Monica Mazzaccaro Pasquale Terracciano , Nicoletta Bertoncini, Melina Morelli, Eleonora Laganà, José Jose Miranda (Portoghese), Nadia Martorano , Graziella Bassetto , Savina (Nella) Nella Ungolo, Fulvia Francesca Rocca, Maria Raffa, Antonio Parisi, Ugo Rosanò, Leonardo Cristofaro, Anna Cuzzola, Tina Nicolò, Domenico Virdo’, Domenico Cipollone, Mirko Capponi, Caterina Rizzo, Ornella Paglialonga, Lilla Calello, Paolo Federico, Maria Michela Palaia, Renata De Santo, Vera Console, Fabio Mascaro, Giusy Ciagola, Pino Indrieri, Roky Marchese, Augusto Arrotta, Michela Ferrara, Antonella Fortuna, Barbara Pisano, Umberto Falvo, Francesco Saverio Capria, Antonio Franzè, Rosita Panetta, Monica Colombaro, Giovanna Santangelo, Domenico Truocchio, Licia D’Urzo, Vincenzo Aruta, Carola Catanese, Carla Vittoria Croce, Giuseppe Alfredo Finocchiaro, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Annalisa De Cicco, Mim ma Febbraro, Luigi Vicidomini, Silvana Costa, Anna Alfano, Lucia De Cicco, Giulia Molino.

Il libro in cui gli artisti sono stati inseriti è interamente a colori, ed è dotato di un codice ISBN che permette di essere presente in 89 paesi del mondo. “Le copie del volume saranno inviate a spese dell’ Associazione Fior di Loto alle più importanti biblioteche italiane affinché li acquisiscano ufficialmente nel loro patrimonio librario”. Le opere presenti nel volume e le poesie, in tutte le varie edizioni a cura di Sonia Demurtas, sono certificate, stimate e catalogate, con codice ISBN (International Standard Book Number) che permette di reperire il libro in 89 paesi del mondo, e di acquistare le edizioni nei migliori store come Mondadori, Feltrinelli, Amazon. Il codice ISBN, per chi non è del settore sappia che è un numero che identifica, a livello internazionale, in modo univoco e duraturo, un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Le opere presenti sono edite e certificate, pertanto sono una garanzia d’autore assoluta, ed inoltre per quanto riguarda le opere d’arte presenti nel volume, acquistano maggiore valore, sia per la recensione a cura di una rinomata critica d’arte sia per la vasta pubblicità dovuta al numero di copie in stampa. Qui si parla di Antologia ossia opere scelte con cura e con criterio, in un libro così, si è presenti solo tramite un accurata “selezione”, un’ antologia per molti ma “non per tutti”. Come ogni anno alla presentazione del libro si unirà anche un premio, in questo caso si tratta del “Premio Arte e Poesia San Valentino, giunto alla terza edizione”. Durante la cerimonia di premiazione sarà presente il Console dei MdL della Calabria: Francesco Saverio Capria e la giornalista Lucia De Cicco, insieme alla professoressa di storia dell’arte Carmen Corrado. Il Console Onorario di WikiPoesia , Cav. Rosario LoGiacco, il quale farà un dono alla vincitrice del concorso di poesia, ovvero il suo inserimento gratuito nella Repubblica dei Poeti sulla piattaforma online di WikiPoesia. Non mancherà la musica con Irene Larosa, ed ancora al pianoforte: Alberto Greco, ed il soprano Francesco Antonio Crudo. Un evento che si prevede intenso e carico di emozioni. Durante la cerimonia di premiazione sarà presente anche il Console dei Mdl della Calabria; Francesco Saverio Capria e la giornalista Lucia de Cicco, la Professoressa di storia dell’Arte Carmen Corrado, non mancherà la musica con Irene Larosa, il M° Alberto Greco ed il baritono Francesco Antonio Crudo. Consegnerà i premi e gli attestati la Vicepresidente dell’Associazione Fior di Loto Cristina Corso .. Co. Rino Logiacco