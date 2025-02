Revocato lo sciopero del personale Fs: treni regolari il 22 e 23 febbraio

Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, inizialmente proclamato da alcune sigle sindacali autonome, è stato revocato. L’astensione dal lavoro era prevista dalle ore 21:00 di sabato 22 febbraio alle ore 21:00 di domenica 23 febbraio 2025.

Con la revoca della protesta, la circolazione ferroviaria nei giorni indicati sarà regolare, evitando così possibili disagi per i viaggiatori. A confermarlo è una nota ufficiale del Gruppo FS Italiane, che rassicura gli utenti sul normale svolgimento dei servizi ferroviari durante il fine settimana.

La revoca dello sciopero rappresenta un sollievo per i passeggeri, soprattutto per coloro che avevano programmato spostamenti in quei giorni. La mobilitazione era stata indetta da alcune sigle autonome, ma evidentemente si è giunti a un accordo o a una diversa valutazione della situazione, portando all’annullamento dell’agitazione.

Resta ora da capire se ci saranno ulteriori sviluppi nelle trattative tra sindacati e azienda, ma per il momento i treni circoleranno senza interruzioni, garantendo la continuità del servizio su tutto il territorio nazionale.