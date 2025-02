Sorteggio Champions League: Inter unica italiana agli ottavi, Real Madrid e Psg tra le qualificate

Venerdì alle 12, l’urna di Nyon definirà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League. Le squadre qualificate sono ormai tutte note, con Real Madrid, PSV e Paris Saint-Germain che si aggiungono alle tredici già certe del passaggio del turno.

Per l’Italia, la situazione non è delle più rosee: delle cinque squadre inizialmente in gara, soltanto l’Inter è riuscita a qualificarsi. I nerazzurri, già certi del posto agli ottavi, dovranno affrontare una squadra olandese: il sorteggio determinerà se sarà il PSV o il Feyenoord. La squadra non sorteggiata contro l’Inter affronterà invece l’Arsenal.

Grandi sfide in vista: possibili incroci pericolosi

L’attesa è alta per gli abbinamenti, che potrebbero già riservare sfide stellari. Il Real Madrid, reduce dall’eliminazione del Manchester City con un complessivo 6-2 tra andata e ritorno, potrebbe trovarsi di fronte l’Atletico Madrid in un infuocato derby spagnolo. In alternativa, gli uomini di Carlo Ancelotti potrebbero incrociare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, una delle sorprese di questa edizione del torneo.

Anche per il Paris Saint-Germain si prospetta un cammino impegnativo: la squadra francese affronterà una tra Barcellona e Liverpool, due avversarie di altissimo livello. L’altra formazione tra catalani e inglesi se la vedrà invece con il Benfica.

Sorteggio decisivo: il destino delle big in bilico

Il Borussia Dortmund e il Bruges, protagonista dell’eliminazione dell’Atalanta nei playoff, sono in attesa di conoscere il proprio destino: potrebbero affrontare rispettivamente Lille o Aston Villa. Discorso simile per il Bayern Monaco, che si troverà di fronte un derby tedesco con il Leverkusen oppure un’intensa sfida con l’Atletico Madrid.

L’urna di Nyon, dunque, promette incroci spettacolari che renderanno gli ottavi di finale della Champions League un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio.