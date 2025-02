Perugia saluta il Prefetto. Gradone: tra i Vigili del Fuoco, un profumo di buono

Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia si è svolta oggi una cerimonia istituzionale in onore del Prefetto Armando Gradone, prossimo al pensionamento.

All’evento hanno preso parte il Comandante Provinciale, arch. Valter Cirillo, il Direttore Regionale, ing. Marisa Cesario, e numerosi funzionari e operatori del Corpo. Nel corso degli interventi, Cirillo e Cesario hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra l’amministrazione dei Vigili del Fuoco e il Prefetto Gradone, sottolineando il clima di fiducia e unità creato negli anni, fondamentale per garantire la sicurezza della comunità.

Nel suo discorso, il Prefetto Gradone ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta a Perugia e ha reso omaggio al lavoro dei Vigili del Fuoco, ricordando con emozione come, in quarant’anni di servizio, abbia sempre percepito tra loro “un profumo di buono”. Un sentimento maturato nel tempo, testimoniato dalle numerose occasioni in cui ha potuto apprezzare l’umanità e la dedizione di chi opera quotidianamente per il bene della collettività.

A suggellare il legame con il Corpo, il Prefetto Gradone ha ricevuto in dono un elmetto dei Vigili del Fuoco personalizzato con il suo nome, un gesto simbolico a riconoscimento del rapporto di stima e collaborazione costruito negli anni.