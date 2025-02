Vibo Valentia. Pino De Seta: informazione corretta per affrontare le emergenze ambientali

Pino De Seta, esperto di ambiente e attivo da sempre su Vibo Valentia, richiama l’attenzione sull’importanza di un’informazione chiara e approfondita riguardo ai problemi ambientali. “Temi come depurazione, inquinamento, dissesto idrogeologico ed erosione costiera non possono essere affrontati con superficialità o semplificazioni che alimentano luoghi comuni” scrive in una nota su facebook con a corredo sia stralci di articoli degli Anni ’80 sia ’90. Secondo De Seta, questi approcci rischiano di distogliere l’attenzione dalle reali cause dei problemi, favorendo narrazioni parziali e fuorvianti.

Per affrontare con serietà le emergenze ambientali, è necessario che gli esperti raccontino la realtà in maniera oggettiva, senza lasciarsi influenzare da interessi di parte. L’analisi deve essere completa, basata su dati concreti e non su affermazioni utili solo a sostenere determinate posizioni. “Una comunicazione distorta o selettiva”, sottolinea De Seta, “rappresenta un vero e proprio insulto alla correttezza morale e intellettuale”.

In un contesto come quello attuale, dove le questioni ambientali hanno un impatto sempre più evidente sulla vita quotidiana, la responsabilità di chi informa e approfondisce questi temi è fondamentale. Solo un approccio onesto e scientificamente fondato può contribuire a trovare soluzioni efficaci e a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di un intervento concreto.