Cremlino: Putin pronto a colloqui con Zelensky, ma resta il nodo della legittimità

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato oggi che Vladimir Putin sarebbe disposto a negoziare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pur sottolineando l’incertezza sulla sua legittimità.

“Putin ha più volte dichiarato di essere pronto a trattare con Zelensky, se necessario”, ha dichiarato Peskov, citato dall’agenzia Interfax. Tuttavia, ha precisato che qualsiasi accordo dovrà essere attentamente valutato dal punto di vista legale, considerando le controversie legate alla legittimità della presidenza ucraina.

Il mandato di Zelensky si è concluso a maggio 2024, ma a causa della legge marziale in vigore in Ucraina non sono state organizzate nuove elezioni, alimentando dubbi e dibattiti sulla continuità del suo incarico.