Ferrotramviaria: una nuova era per l’acquisto dei titoli di viaggio

Ferrotramviaria S.p.A., da oltre 85 anni protagonista nel trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico in Puglia, annuncia un’importante novità che semplifica ulteriormente l’accesso ai suoi servizi di trasporto. A partire dal 6 febbraio 2025, l’azienda ha siglato un accordo strategico con Servizi in Rete 2001 (SIR2001), ampliando la rete di distribuzione dei titoli di viaggio attraverso le tabaccherie dell’Area Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), aderenti alla rete PuntoLis.

Grazie a questa iniziativa, i passeggeri potranno acquistare direttamente presso le tabaccherie i seguenti titoli di viaggio:

Biglietti di corsa semplice.

Abbonamenti settimanali e mensili per treno e/o bus.

Abbonamenti settimanali e mensili integrati treno+bus e/o bus+treno.

Questo accordo segna un significativo passo avanti nell’ampliamento della rete di vendita, offrendo ai passeggeri una maggiore comodità e un accesso più capillare ai servizi di Ferrotramviaria. Il servizio sarà presto esteso a tutta la regione Puglia e successivamente a livello nazionale, coinvolgendo la rete di tabaccai su tutto il territorio italiano. Ciò consentirà ai viaggiatori di acquistare i titoli di viaggio in modo ancora più semplice e veloce.

Un’ulteriore novità riguarda l’integrazione dei titoli di viaggio con la piattaforma digitale. Oltre alla vendita fisica presso le tabaccherie, i passeggeri potranno acquistare i biglietti e gli abbonamenti anche tramite l’app ufficiale TABNET, disponibile per dispositivi iOS e Android. Inoltre, sarà possibile ricaricare l’app presso le tabaccherie aderenti, semplificando ulteriormente la gestione degli spostamenti.

L’accordo ha anche un impatto positivo sulla mobilità dei passeggeri che utilizzano il collegamento ferroviario di Ferrotramviaria, che passa per l’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyla”. Questa novità facilita gli spostamenti per residenti e viaggiatori in transito, contribuendo a una pianificazione più semplice e rapida dei viaggi.

Massimo Nitti, Direttore Generale Trasporto di Ferrotramviaria, ha commentato: “Questo accordo rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità ai nostri servizi di trasporto pubblico. L’ampliamento della rete di vendita garantirà una maggiore fruibilità per i nostri passeggeri, facilitando l’acquisto dei titoli di viaggio e incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico regionale e del servizio di collegamento per/da l’aeroporto di Bari Palese.”

Cataldo Gagliardi, Presidente Provinciale FIT di Bari, ha aggiunto: “I tabaccai sono da sempre vicini ai cittadini, semplificando la fruizione di una vasta gamma di servizi. Con questo nuovo accordo con Ferrotramviaria, siamo orgogliosi di aver fatto un altro passo avanti nei servizi per la mobilità, mostrando l’efficienza della nostra rete e l’importanza del nostro ruolo sociale.”

Per ulteriori informazioni, i passeggeri sono invitati a visitare il sito ufficiale di Ferrotramviaria (www.ferrotramviaria.it) o a rivolgersi ai punti vendita abilitati.