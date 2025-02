“Coltiviamo l’Italia”: Fratelli d’Italia incontra agricoltori e pescatori a Capaccio Paestum

Si terrà venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 11, presso il Savoy Beach Hotel di Capaccio Paestum (via Poseidonia 41), l’evento “Coltiviamo l’Italia”, promosso dal Dipartimento Nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia. L’incontro vedrà la partecipazione di operatori e rappresentanti dei settori agricoltura e pesca, con l’obiettivo di discutere le sfide e le opportunità per questi comparti strategici.

Interverranno:

Michele Gioia , Responsabile Regionale Settore Agricoltura FdI

, Responsabile Regionale Settore Agricoltura FdI On. Marco Cerreto , Capogruppo FdI in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati

, Capogruppo FdI in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati Sen. Antonio Iannone , Commissario Regionale FdI Campania

, Commissario Regionale FdI Campania On. Aldo Mattia, Responsabile Nazionale del Dipartimento Agricoltura di FdI

Il Senatore Antonio Iannone ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Si tratta di un momento di confronto fondamentale e ringrazio il Dipartimento Nazionale per aver scelto la Campania per questo appuntamento. Agricoltura e pesca sono settori chiave per la nostra economia, con produzioni d’eccellenza che caratterizzano il Made in Italy. Il ministro Lollobrigida ha già dimostrato grande attenzione per la nostra regione, visitando più volte la Piana del Sele e la Costiera Amalfitana. Parleremo delle problematiche che imprenditori e lavoratori affrontano ogni giorno e del lavoro del Governo a supporto di questi comparti”.

L’evento sarà aperto anche agli allevatori e ai cacciatori, categorie spesso al centro di polemiche politiche, con particolare attenzione alla valorizzazione di prodotti simbolo come la mozzarella di bufala e alla pesca del tonno, fiore all’occhiello della flotta italiana.