Sciame sismico ai Campi Flegrei: nuova scossa di magnitudo 3.9 nella notte

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 registrata alle 15:29 di domenica, un altro evento sismico di pari intensità ha colpito la zona dei Campi Flegrei poco dopo la mezzanotte. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 00:19 con un ipocentro a soli due chilometri di profondità ed epicentro a cinque chilometri da Pozzuoli.

La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, in quartieri come Secondigliano e Fuorigrotta, oltre che in diversi comuni della provincia, tra cui Giugliano. La popolazione ha percepito il sisma con preoccupazione, mentre l’evento si inserisce in uno sciame sismico in corso nella zona.

Nella tarda serata di domenica, altri due terremoti di magnitudo 3 erano stati registrati in rapida sequenza: il primo alle 23:45, il secondo un minuto dopo, alle 23:46. Entrambi avevano un ipocentro a tre chilometri di profondità ed epicentro nella stessa area. Complessivamente, nella giornata di domenica, l’Ingv ha rilevato sette scosse di magnitudo superiore a 2, la più forte delle quali quella delle 15:30 di magnitudo 3.9.

Lo sciame sismico, iniziato il 15 febbraio, ha già prodotto oltre 60 eventi sismici. Tra le scosse registrate, si segnalano quelle delle 17:18 (magnitudo 2.3) e delle 17:30 (magnitudo 2.7), oltre a due eventi nella notte tra domenica e lunedì, alle 3:53 e alle 4:30, con magnitudo rispettivamente di 2.1 e 2.2. Altri movimenti tellurici si erano verificati nel pomeriggio del 15 febbraio (magnitudo 2.4) e nelle ore precedenti.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rassicurato i cittadini con un messaggio su X: “Dopo la scossa di magnitudo 3.9 abbiamo effettuato tutti i controlli necessari. Continuerò a essere in contatto con il Centro Coordinamento Soccorsi, ma voglio tranquillizzare la popolazione: non sono stati registrati problemi sulle strade o danni alle scuole nel territorio comunale di Napoli”.

A Pozzuoli, invece, il sindaco Gigi Manzoni ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì, definendo il provvedimento una misura precauzionale.