“Controvento (Ostinati e Contrari)” è il nuovo singolo dei The Framez

Dal 21 febbraio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “CONTROVENTO (OSTINATI E CONTRARI)”, il nuovo singolo dei THE FRAMEZ per Matilde Dischi.

“Controvento (Ostinati e Contrari)” è un brano che vuole esprimere il senso di disagio e la rabbia repressa nei confronti della crescente pressione sociale che tende a schiacciare e omologare. In questa canzone, la band si mostra determinata ad andare controvento, al fianco di coloro con cui condividono una connessione, un’unione di intenti e un rapporto costruttivo. Non c’è più spazio per il vuoto interiore, e l’urgenza di gridarlo è forte.

Spiega la band a proposito del brano: “Controvento è nato istintivamente con una jam session in sala prove. È stato il pezzo che mi ha messo più in difficoltà nel trovare le metriche delle strofe, volevo provare a fare qualcosa di diverso prendendo spunto da artisti diametricalmente opposti come Madame e Marra-cash o Tyler the creator e Kendrik Lamar. Abbiamo inoltre pensato di cambiare il titolo visto che appena concluse le registrazioni è uscito il libro di Salvini con lo stesso titolo”.

Biografia

Italia, Milano, corre l’anno 2023, Lorenzo e Francesco decidono di riprendere la loro missione: portare un po’ di funk rock in Italia. Dopo diverse collaborazioni relegate al digitale tra pandemie, lockdown, con un rinomato producer della scena rap: Yazee (Machete, Fabri Fibra, Salmo, Nitro, ecc.), i due sentono il richiamo della sala prove, dell’analogico, trovando poi in Stefano (basso) e Giovanni (batteria) i perfetti membri per dare vita al nuovo e veritiero ciclo dei The Framez. Se vi state chiedendo il significato di questo nome, immaginate una cornice vuota da riempire con il significato che preferite. I brani composti sono pensati per essere giudicati da chi li ascolta, mentre la band si concentra su ciò che ama fare di più: creare musica con l’ambizione di riportare il funk rock in Italia, cantando rigorosamente in italiano.

La band si è esibita in alcuni locali storici come il Rock and roll di Milano, Bobino, Circolo ohibò, Santeria, lo Spank di Milano, Il Ligera, anche a supporto di artisti rinomati nell’ambiente indie come “I miei migliori complimenti”. Recentemente invitata a partecipare in onda su Rocker Tv.

