3° Concorso Araba Fenice in dirittura d’arrivo – la giuria ha deciso

Melicucco – Il Concorso di Poesia, giunto alla 3° edizione, è stato ideato dal Presidente Rosario Logiacco, dell’Associazione Culturale, da lui fondata e diretta sin dal 1998, “la Fenice” ovvero la “Fenix Accademy” di Lettere, Arte, Turismo, Ricerca, Sviluppo Sociale, dal nome “Araba Fenice” sta per giungere sul Fotofinish, ultimo giro di pista. La giuria si è espressa, ed adesso siamo in attesa che il Maestro Orafo, Patrizio Papasidero realizzi le targhe per i vincitori, decretati dalla giuria, inoltre Cartofantasy ha già stampato parte dei diplomi, di merito, di partecipazione ect ect, nel frattempo Maurizio Carè della GlobalSport, a breve preparerà le medaglie che daremo ai vincitori dei voti popolari, di chi ha visitato la mostra presso la Casa Canonica di Melicucco, ed ancora una magnifica sorpresa per le prose che rispecchiano le nostre radici, la nostra amata patria, la Magnagrecia, da un disegno di Rino Logiacco, una sorpresa realizzata su legno dalla CF Creazioni di Carmine Fusaro. Con la Pace edizioni a breve parleremo della antologia. ed ecco a voi i nomi dei giurati ..

Presidente di Giuria la Dottoressa Sonia Demurtas, editrice, scrittrice, poetessa e critica d’arte contemporanea, organizzatrice di eventi e mostre d’arte. Presidente dell’Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto, Vibo Valentia, Associazione da lei voluta e fondata che tiene alto il valore della poesia e dell’arte attraverso prestigiosi Concorsi, tra i più importanti si ricorda Fior di Loto, Arte e Cultura Vibook, Natale in Arte e Poesia, Concorso Arte e Poesia San Valentino, che hanno sempre richiamato i maggiori poeti e artisti da ogni parte d’Italia e oltre.

Antonio Nesci, editore, laureato in Scenografia Teatrale e Televisiva, ha iniziato a scrivere per dei settimanali vibonesi. Di seguito ha realizzato in proprio un bisettimanale a carattere locale. Ha collaborato con dei quotidiani calabresi, con radio e tv calabresi sia come inviato, sia come cronista sportivo che come conduttore di programmi. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Calabria sezione pubblicisti. Di seguito inizia la sua l’attività imprenditoriale con la produzione di contenuti giornalistici, si concentra sulla produzione di contenuti audio e video, è nel 2009 nasce con la sua attività editoriale online con La Prima Pagina cui sono seguite, successivamente, altre testate online locali.

Isabella Sgrò . Docente, Dottoressa con Laurea in Pedagogia, Psicologia, Sociologia e Materie Umanistiche, esperta in lingue straniere inglese e francese, è stata docente di lingua inglese, docente di lingua italiana, ad oggi Vicepreside, Tutor per la formazione di docenti, abilitata alla gestione manageriale della scuola. Ha conseguito la qualifica di Dirigente Scolastico presso le scuole pubbliche italiane. Socia dell’Associazione Culturale “la Fenice” collabora per la realizzazione di eventi culturali.

Tonino Paratore, diplomato tecnico ragioneria, collaboratore di eventi culturali. Ha collaborato con la radio del territorio, collabora con l’Accademia Culturale “l

a Fenice”. Fondatore della pagina FB online di Melicucco Story, con la quale ha organizzato una mostra fotografica su Melicucco.

Enzo Melissari, diplomato istituto ragioneria , vice presidente Associazione Santa Claus, fotografo professionista, responsabile sindacale Failp, collabora con va

rie associazioni culturali ad eventi e mostre fotografiche.

Raffaele Napoli . Diplomato al liceo scientifico, studia economia aziendale e lavora in una piattaforma logistica, leader nel trasporto merci in Italia. Grande appassionato di Letteratura e Storia, già in terza media finì gli studi con 10 e lode presentando una tesina su un periodo storico del 20nnio italiano. Da qualche anno fa parte dell’Associazione Culturale “La Fenice”, con la quale collabora nelle attività culturali e sociali, riveste il ruolo di Segretario.

Rosario Logiacco, diplomato Magistrale, scrittore, poeta, direttore artistico, organizzatore di eventi culturali. Ha collaborato con varie radio del territorio, collabora come corrispondente con il quotidiano online La Prima Pagina. Rappresenta come Concole Onorario WikiPoesia. Cavaliere di vari Ordini Dinastici. Delegato dell’Accademia A.D.U.O.M.S.S.A.N. per la Provincia di Reggio Calabria. Presidente dell’Ass. “la Fenice”, Accademia di Cultura, Amicizia, Lettere, Arte, Ricerca, Turismo e Sviluppo Sociale, Associazione da Lui fondata che tiene alto il livello culturale e sociale, nonché il valore della poesia e dell’arte attraverso prestigiosi concorsi, tra i più importanti ricordiamo “Araba Fenice” il concorso di poesia giunto al 3° edizione. Un concorso che richiama i poeti italiani e non. Ideatore del premio internazionale “Il Meandro d’Oro, da lui disegnato.

Le opere sono arrivate dall’Italia, Inghilterra, Germania, Grecia. I partecipanti sono stati; Antonella Valeriano, Carmela Costanzo, Caterina Tagliani, Don Felice Palamara, Elena Zaramitropoulou, Francesca Misasi, Giuseppina Prostamo, Ioannis Papageorgiu, Maurizio Laugelli, Mary Vintager, Olga Athanasiou Koutsivou, Paola Giancani, Romina Candela, Rosa Veneziano, Roswitha Bruck, Selene Pascasi, The Twin Sara Mercury, Theocharis Stilos, Tiziana Iaria.

Adesso non ci resta che attendere qualche giorno per poi stabilire la data per la premiazione. Co. Rino Logiacco