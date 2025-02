Brusaporto, tragico incidente: morti Leonardo Longaretti e Bel Gassem Jandaoui

Grave incidente stradale all’alba di sabato 15 febbraio 2025 a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Intorno alle 5:30, lungo la statale 42 “del Tonale e della Mendola”, nei pressi dello svincolo per Clusone e la Val Seriana, si è verificato un violento scontro frontale tra un’auto e un furgone.

Nell’impatto hanno perso la vita Leonardo Longaretti, 24 anni, figlio del vicesindaco di Gorlago, Siro Longaretti, e Bel Gassem Jandaoui, 56 anni, ambulante di origine marocchina. Entrambi risiedevano a Gorlago.

Longaretti si trovava alla guida di una Fiat 500 XL, mentre Jandaoui era al volante di un furgone da mercato. A seguito dell’impatto, l’autovettura ha preso fuoco, rendendo vano l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e il ripristino della circolazione. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alle 11 per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.