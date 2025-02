Pippo Prestia eletto presidente della “Dante Alighieri” di Vibo Valentia

Riceviamo e pubblichiamo la notizia dal decano dei giornalisti vibonesi Giuseppe Sarlo. Pippo Prestia è stato eletto nuovo Presidente del Comitato della Società Dante Alighieri di Vibo Valentia. Succede a Maria Liguori Baratteri, che ha ricoperto l’incarico per ben 18 anni, segnando un’epoca di intensa attività culturale, artistica e ambientale. La sua presidenza ha lasciato un’impronta significativa nella vita socio-culturale della città e del territorio circostante, grazie a una serie di iniziative svolte in collaborazione con la rete universitaria calabrese e con numerose realtà associative. In riconoscimento del suo impegno, è stata acclamata all’unanimità “Presidente Onoraria”.

Ora il testimone passa a Pippo Prestia, una figura di grande rilievo nella comunità vibonese. Poeta, scrittore, cantastorie e profondo conoscitore delle tradizioni locali, Prestia rappresenta un punto di riferimento culturale per la città. La sua elezione non è stata casuale, ma frutto di una scelta ponderata e condivisa, dettata dalla fiducia nelle sue capacità di portare avanti con passione e competenza la missione della Dante Alighieri.

Una nuova sfida per la cultura vibonese

Nel raccogliere l’eredità lasciata da Maria Liguori Baratteri, Prestia si prepara a guidare l’associazione con una visione chiara e un forte senso di responsabilità. La sua priorità sarà quella di rafforzare il legame tra cultura, territorio e giovani generazioni, puntando su un programma che valorizzi la storia, le tradizioni e le potenzialità della comunità vibonese.

“Il momento storico che vive il nostro territorio è delicato e complesso, ma sono convinto che una spinta culturale possa contribuire a una rinascita sociale e civile. Credo nel ruolo delle istituzioni, nel valore delle associazioni e nell’importanza dell’impegno collettivo”, ha dichiarato Prestia subito dopo l’elezione.

Un appello ai giovani

Uno dei primi obiettivi del nuovo presidente è quello di coinvolgere i giovani, rendendoli protagonisti attivi del cambiamento culturale. “Abbiamo bisogno di nuova energia, di idee fresche e di persone che vogliano mettersi in gioco per il bene della nostra città. È il momento di investire sul futuro, ed è per questo che rivolgo un invito ai giovani: partecipate, portate il vostro contributo, diventate protagonisti della storia della nostra comunità”, ha aggiunto Prestia.

Il suo impegno per la cultura non è nuovo. Autore di numerose opere in poesia e prosa, con particolare attenzione alla letteratura in vernacolo, Prestia ha sempre lavorato per valorizzare il patrimonio immateriale della città. La sua produzione letteraria è stata più volte premiata e riconosciuta a livello nazionale, confermando il suo ruolo di interprete autentico della cultura vibonese.

Il ricordo del “Gruppo Folk Città di Vibo Valentia”

Tra i momenti più significativi della storia culturale della città, Prestia ricorda con orgoglio l’impegno del “Gruppo Folk Città di Vibo Valentia”, una realtà che ha dato lustro alla tradizione locale partecipando all'”Europeade del Folk”, un evento internazionale che celebra le espressioni artistiche popolari di tutto il continente. “Quei momenti hanno rappresentato un’esperienza straordinaria di condivisione e crescita culturale. Oggi, con la Dante Alighieri, vogliamo continuare a raccontare e promuovere la nostra identità, aprendoci al mondo e alle nuove sfide del presente”, ha concluso.

Con Pippo Prestia alla guida della Dante Alighieri di Vibo Valentia, si apre dunque un nuovo capitolo per l’associazione, che punta a consolidare il proprio ruolo di promotrice della cultura e dell’identità territoriale, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e alle opportunità future.