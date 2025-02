Perugia e Pimampiro: un ponte culturale tra Italia ed Ecuador

Perugia rafforza il suo legame con l’Ecuador grazie a un gesto simbolico che porta con sé storie e tradizioni di amicizia tra culture. Il sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha ricevuto ieri alcuni doni significativi dalla città di Pimampiro, in Ecuador, sottolineando l’importanza dello scambio culturale e del dialogo tra comunità diverse.

“Questi gesti non sono solo simboli, ma portano con loro storie e tradizioni che ci uniscono e ci insegnano l’importanza dell’amicizia tra le culture”, ha dichiarato Ferdinandi.

L’incontro tra le due città è stato reso possibile grazie a Josef Lushi Machuca, studente di relazioni internazionali, che ha svolto un ruolo di collegamento tra le comunità. Durante un viaggio in Ecuador, Machuca ha incontrato il sindaco di Pimampiro, Oscar Narvaez, portando con sé un simbolo di Perugia come segno di connessione tra i due territori. In risposta, al ritorno in Italia, ha consegnato al primo cittadino di Perugia due doni emblematici: una maschera in pietra scolpita da un artigiano locale e un “coche de madera”, un carro di legno rappresentativo di uno sport tradizionale di Pimampiro.

“Questi doni non sono solo gesti formali; sono un invito a costruire relazioni più profonde e significative”, ha aggiunto Ferdinandi, sottolineando il valore di iniziative che promuovono il dialogo interculturale.

Josef Lushi Machuca ha evidenziato come “sia importante promuovere il dialogo e lo scambio reciproco” per creare un mondo più aperto e collaborativo.

L’incontro tra Perugia e Pimampiro si inserisce in un contesto più ampio di relazioni internazionali basate sulla condivisione culturale e sull’arricchimento reciproco, testimoniando come anche piccoli gesti possano contribuire a costruire un futuro più inclusivo e connesso.