Frana sulla S.P. 143: cedimento di un muro a secco nel tratto Magione-Castel Rigone

Le forti piogge delle ultime ore hanno causato il cedimento di un muro a secco lungo la Strada Provinciale 143, nel tratto tra Magione e Castel Rigone, provocando una frana di valle. L’evento si è verificato al km 6+800, nel territorio comunale di Passignano.

La Provincia di Perugia, allertata intorno alle 8:30 di questa mattina, è subito intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Il crollo, che ha interessato un’opera di vecchia costruzione, si estende per circa trenta metri.

Nonostante lo smottamento, la strada resta percorribile con circolazione a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia monitorerà la situazione e procederà alla valutazione delle soluzioni più idonee per il ripristino definitivo.