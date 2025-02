Tutti i dischi di Sanremo 2025

Sanremo. Da questa settimana il mercato discografico sarà monopolizzato soprattutto dagli album degli artisti in gara al 75° festival di Sanremo.

Negli ultimi anni il peso del festival sul mercato discografico italiano è raddoppiato passando da una quota dell’1,2% al 2,5%, in un’industria che registra un fatturato di oltre €330 milioni e che rappresenta il 10° mercato a livello globale.

Il 14 febbraio escono gli album di Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Brunori Sas, Modà, Marcella Bella, Willie Peyote, Maria Tomba e la compilation ufficiale “Sanremo 2025”.

Massimo Ranieri pubblica il doppio cd “Tra le mani … Le mie canzoni” che contiene “Tra le mani un cuore” portato a questa kermesse, nonché alcune delle sue canzoni più rappresentative, da “Vent’anni” a “Ti penso”, “Erba di casa mia”, “Rose rosse”, “Perdere l’amore” e all’immancabile “Se bruciasse la città”.

Esce in digitale, cd e vinile “Dalle tenebre alla luce”, la speciale edizione dell’ultimo album di Simone Cristicchi che contiene anche “Quando sarai piccola”, brano in gara al festival, e “Il clandestino” feat. Maurizio Filardo composto per l’omonima serie Tv diretta da Rolando Ravello con protagonista Edoardo Leo.

L’album di dieci tracce “L’albero delle noci” di Brunori Sas prende il nome dal brano scelto per Sanremo, comprendente “La vita com’è” (nella colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita”), “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”.

“8 canzoni” è il titolo dell’album dei Modà con brani che fotografano perfettamente chi sono oggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera, fra cui la sanremese “Non ti dimentico”.

“Pelle diamante”, con cui Marcella Bella è in gara al Sanremo, è contenuto nell’album “Etnea diamante edition” insieme agli altri inediti “Fino alla fine del mondo” e Tacchi a spillo remix”.

L’album “Sulla riva del fiume” di Willie Peyote contiene 12 tracce, con la prima parte dell’omonimo precedente progetto e 4 inediti, tra cui il brano in gara a Sanremo “Grazie ma no grazie”.

Maria Tomba è in gara a questo festival nella categoria nuove proposte con il brano “Goodbye (voglio good vibes)” contenuta nell’album “Requiem (per un sogno)”.

“Sanremo 2025” è la compilation ufficiale in doppio cd e vinile per Warner Music Italy della 75ª edizione del festival di Sanremo, contenente tutti i brani in gara e la bonus track “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte.

Il 21 febbraio escono gli album di Francesco Gabbani e Joan Thiele.

Francesco Gabbani pubblica il suo sesto album in studio “Dalla tua parte” che segna una nuova fase artistica per il cantautore, che esplora temi profondi legati al senso della vita con brani come “Viva la vita” di questo festival.

Con l’album “Joanita” Joan Thiele lascia fluire in 14 tracce ogni sensazione senza filtri, come nel brano in gara “Eco, tassello essenziale di questo nuovo percorso.

Il 28 febbraio Noemi torna con l’album “Nostalgia” che esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo, a cominciare da “Se t’innamori muori” di questo Sanremo e “Tutto il resto è noia” (ft Tony Effe) della serata ‘cover’.

La sanremese “La cura per me” e il precedente singolo “Niente di male” sono i primi due tasselli del nuovo album di Giorgia.

Achille Lauro torna con il nuovo album “Ragazzi madre – L’Iliade” con “Amore disperato” e la sanremese “Incoscienti giovani”.

Con la sua nuova fase artistica Francesca Michielin è nell’album di inediti, comprese “Solite chiacchiere”, “Bonsoir” e “Fulmini addosso” dal film “L’estate più calda”, nonchè la sanremese “Fango in Paradiso”.

Contiene i precedenti singoli “Sexy shop” con Emis Killa, “Disco paradise” feat. Annalisa e Articolo 31 e “Allucinazione collettiva” il nuovo album di Fedez, insieme alla sanremese “Battito”.

The Kolors si cimentano con un album di inediti contenente anche la sanremese “Tu con chi fai l’amore?”, oltre ai successi “Italodisco”, “Karma” e “Un ragazzo una ragazza”.

“Ragazzo di giù” è il nuovo album di Rocco Hunt contenente anche “Mille vote ancora” in gara a questo Sanremo.

“Il ritmo delle cose”, con cui Rkomi è in gara a questo festival, farà parte del suo nuovo album, insieme a “Odio, quindi sono” dal contenuto dirompente.

Shablo, in gara con il brano “La mia parola”, anticipa il suo nuovo album a distanza di quasi 15 anni dal precedente.

I Coma_Cose aspettano di pubblicare l’album di inediti contenente “Malavita”, “Posti vuoti” e la sanremese “Cuoricini”.

“Radio vega” è il nuovo album di Rose Villain, da venerdì 14 marzo, contenente anche “Fuorilegge” con cui è in gara, insieme a “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti in duo con Chiello.

IL 21 marzo arrivano gli album di Rose Villain e Lucio Corsi.

”Rosa dei venti” è il titolo del nuovo album di Gaia che apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore, come in “Chiamo io chiami tu” in gara a questo festival.

“Volevo essere un duro” di Lucio Corsi è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore, un album di fantasia con i piedi per terra, contenente la canzone omonima del festival e “Tu sei il mattino”, “Sigarette”, “Il re del rave”, fra le altre.

“Dimenticarsi alle 7”, la canzone che Elodie porta a Sanremo, sarà contenuta nel nuovo album dal sound completamente nuovo in uscita in primavera, comprendente anche “Black Nirvana” e “Feeling”.

Da non perdere anche i vinili 45 giri di tutti gli artisti in cui ognuno porta la canzone in gara.