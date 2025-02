Governo pronto a varare la pace fiscale: un passo importante per il rilancio del Paese

Il Governo si prepara a lanciare una serie di misure economiche destinate a supportare milioni di contribuenti italiani, con l’obiettivo di offrire una nuova opportunità a chi è in difficoltà con il fisco. La pace fiscale, promossa dalla Lega di Matteo Salvini e sostenuta da gran parte della maggioranza, si avvia verso un decreto che potrebbe vedere la luce già in primavera, un passo concreto verso una maggiore equità fiscale e un alleggerimento delle difficoltà per i cittadini.

La proposta, che mira a risolvere la situazione di circa 10 milioni di italiani con cartelle pendenti, ha ottenuto l’appoggio di figure politiche di rilievo, tra cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il vice ministro Maurizio Leo di Fratelli d’Italia. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un intervento che non solo favorisca i contribuenti, ma che rispetti anche la sostenibilità dei conti pubblici.

Accanto a questa proposta, Forza Italia ha ribadito il suo sostegno al taglio dell’aliquota Irpef per i redditi medi, un’altra misura che contribuirebbe a sostenere il ceto medio e favorire la ripresa economica. L’intento del Governo è chiaro: favorire la crescita, ridurre il carico fiscale per le famiglie e le imprese e promuovere una gestione più equilibrata delle risorse.

Il valore complessivo delle misure in discussione si aggira tra i 4,5 e i 9 miliardi, ma ciò che conta, al di là dei numeri, è il messaggio di equità e di impegno del Governo a favorire i cittadini, in particolare quelli che affrontano situazioni di difficoltà. Nonostante le risorse siano ancora limitate, i primi segnali di ripresa e il supporto a chi ne ha bisogno sono già realtà. In un contesto economico che richiede attenzione e prudenza, il Governo Meloni sta dimostrando determinazione nell’affrontare le sfide fiscali, con un occhio di riguardo per i più vulnerabili.