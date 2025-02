Maltempo all’Isola d’Elba: nubifragio a Portoferraio, strade allagate e scuole chiuse

Un violento nubifragio ha colpito l’Isola d’Elba nel tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio, causando allagamenti diffusi e disagi a Portoferraio (Livorno). Il Comune ha dichiarato l’emergenza alluvione, descrivendo la situazione come estremamente critica e invitando i cittadini a non uscire né mettersi in viaggio, poiché le vie di accesso risultano bloccate.

Pioggia intensa e strade sommerse

In un’ora sono caduti oltre 65 mm di pioggia, trasformando le strade in torrenti. Sui social è circolata l’immagine di un’auto sommersa dall’acqua. Il maltempo ha colpito anche altre zone della Toscana, tra cui Fucecchio (Firenze) e Santa Croce sull’Arno (Pisa). Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha segnalato che nelle prossime ore sono attesi ulteriori rovesci e temporali, in particolare nelle aree centro-meridionali della regione.

Soccorsi in azione

Sul posto sono intervenuti Protezione civile e Vigili del fuoco, impegnati nel prestare assistenza ai cittadini in difficoltà. Il temporale, intanto, si sta spostando verso il golfo di Follonica.

Persone bloccate in casa

Le situazioni più critiche si registrano nelle zone di Casaccia e via del Carburo, dove alcune persone risultano bloccate all’interno delle proprie abitazioni in attesa di soccorsi. Non si segnalano feriti, ma il Comune ha esortato i cittadini a rimanere al sicuro. Il Centro Operativo Comunale (Coc) è stato attivato sotto il coordinamento del sindaco Tiziano Nocentini.

L’assessore Lorenza Burelli ha spiegato che il nubifragio ha colpito pesantemente tutta la città e le periferie, con particolari criticità in via Carducci, Val di Denari, Viale Elba e San Martino, dove una frana ha interrotto la strada.

Scuole chiuse e servizi sospesi

A scopo precauzionale, il Comune sta predisponendo un’ordinanza per la chiusura, nella giornata di domani, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre ai centri diurni per disabili, giardini pubblici, impianti sportivi e cimiteri.

Nel frattempo, squadre della Protezione civile provenienti da altre località dell’isola stanno raggiungendo Portoferraio per garantire i soccorsi più urgenti.