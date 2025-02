Ivan Martino: Giuseppe Falcomatà potrebbe essere il candidato ideale per la presidenza della Regione Calabria

“Giuseppe Falcomatà, attuale sindaco di Reggio Calabria, potrebbe rappresentare un candidato forte per la presidenza della Regione Calabria alle prossime elezioni regionali, in grado di guidare la coalizione di centrosinistra”. Queste le parole di Ivan Martino, esponente politico regionale e coordinatore di Democraticamente Uniti per la Calabria, rilasciate oggi agli organi di stampa. Martino, tra i papabili candidati a consigliere regionale, ha aggiunto che la sua candidatura potrebbe incarnare un’opportunità di cambiamento per chi sogna una Calabria migliore, lontana dalle politiche attuali del centrodestra.

“Falcomatà, con la sua figura moderata e il suo spirito di mediazione, potrebbe riuscire a unire diverse forze all’interno del centrosinistra, come già fece il grande sindaco Italo”, ha sottolineato Martino, evidenziando la capacità del sindaco di Reggio Calabria di dialogare con tutte le componenti politiche. Tuttavia, ha aggiunto, il successo della sua candidatura dipenderà dalle dinamiche politiche delle prossime settimane e dalla capacità di costruire una coalizione coesa, pronta a rispondere alle sfide regionali e a contrastare la destra.

Martino ha poi accennato alle incertezze sulla riconferma del governatore Occhiuto, evidenziando come molti calabresi siano alla ricerca di un cambiamento e di una rappresentanza più equa. “Le prossime elezioni regionali potrebbero portare una grossa novità e rappresentare un modello innovativo di alleanze che darà vita a un nuovo centrosinistra”, ha concluso il politico vibonese, vicino alle posizioni del senatore Franco Mirabelli.