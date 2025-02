Gallery Broker: un colosso del brokeraggio assicurativo tra le prime 60 realtà in Italia

Milano/Napoli – Gallery Broker, società di brokeraggio assicurativo con sede legale a Milano e sede operativa nella prestigiosa Galleria Umberto I di Napoli, si conferma una delle realtà più solide e competitive del settore in Italia. L’annuario ASEFI 2025, che raccoglie e classifica i principali operatori del mercato assicurativo, posiziona Gallery Broker al cinquantaduesimo posto su oltre 3.000 broker attivi nel Paese, un risultato che certifica la crescita e l’affidabilità dell’azienda.

Nata con l’obiettivo di fornire soluzioni assicurative su misura per aziende e privati, Gallery Broker ha costruito nel tempo una rete solida e capillare di oltre 150 collaboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Grazie alla sua esperienza e professionalità, la società ha ottenuto mandati ratificati con più di 10 compagnie assicurative, consolidando così la propria posizione come punto di riferimento per chi cerca consulenze di alto livello e prodotti assicurativi altamente competitivi.

Il Managing Director Alfredo Santopietro sottolinea con determinazione la visione strategica di Gallery Broker, dichiarando: “Il nostro obiettivo è continuare a crescere e innovare, investendo in soluzioni sempre più efficaci e su misura per i nostri clienti. L’attenzione alle loro esigenze e la capacità di anticipare le evoluzioni del mercato sono i pilastri su cui costruiamo il nostro successo.”

A rafforzare questo impegno interviene il Sales Manager Danilo Santopietro, che evidenzia con orgoglio il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’azienda: “Essere riconosciuti come il 52° broker in Italia rappresenta per noi una conferma del duro lavoro svolto, della qualità dei servizi che offriamo e della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Questo risultato ci sprona a migliorare continuamente e a consolidare la nostra posizione nel settore.”

Con una visione strategica volta a garantire la massima soddisfazione del cliente, Gallery Broker affronta il futuro con ambizione e determinazione. Alla guida di questo percorso, la Head of Administration Daniela Masucci coordina con competenza una strategia orientata alla customer satisfaction, mentre Fabiana Carrese, nel ruolo di Organization & Operation Manager, assicura un costante aggiornamento sulle evoluzioni del mercato e un consolidamento del rapporto con la rete.

L’azienda investe con convinzione su tre pilastri fondamentali: innovazione tecnologica, per offrire soluzioni all’avanguardia e migliorare i processi interni; eccellenza nella formazione, garantendo a dipendenti e collaboratori competenze sempre aggiornate; e un servizio clienti efficiente e reattivo, in grado di rispondere con rapidità e precisione alle esigenze di partner e clienti.

Nella sede di Milano, Elenoire Delrio ricopre il ruolo di Chief Accounting Officer, guidando con competenza e visione strategica la gestione contabile e finanziaria di Gallery Broker. Con un approccio metodico e una profonda conoscenza delle normative di settore, assicura la solidità finanziaria dell’azienda, garantendo trasparenza, efficienza e conformità ai più elevati standard contabili.

Affiancata da un team altamente qualificato, Eleonoire Delrio supervisiona l’ottimizzazione dei processi amministrativi e contabili, contribuendo alla sostenibilità economica dell’azienda e supportando le decisioni strategiche del management. La sua capacità di analisi e la continua ricerca di soluzioni innovative permettono a Gallery Broker di affrontare con sicurezza le sfide del mercato, consolidando la propria crescita e il posizionamento nel settore.

Ponendo il cliente al centro delle strategie aziendali, Gallery Broker si appresta ad affrontare il futuro con ambizione, puntando su tecnologia, formazione e un servizio clienti sempre più efficiente. La crescita dell’azienda non si ferma: attualmente la società conta già 10 dipendenti e sta ampliando ulteriormente il proprio organico. Sono aperte nuove opportunità lavorative per professionisti con laurea in economia, desiderosi di entrare a far parte di un team dinamico e in forte espansione.

L’inserimento nell’annuario ASEFI 2025 tra le prime società di brokeraggio del Paese rappresenta dunque un’ulteriore prova della solidità e del prestigio di Gallery Broker, confermandola come una realtà di riferimento nel panorama assicurativo italiano.