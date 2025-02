Vibo Marina in lutto per la scomparsa della piccola Sofia di soli 2 anni

La comunità di Vibo Marina è profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Sofia Tripodi Garufi, la bambina di appena due anni che si è spenta improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di familiari e amici. Chi fa informazione da tanti in casi del genere è davvero combattuto: informare o rimanere in silenzio. Come si fa a scrivere? La tastiera è pesante, i tasti scorrono lentamente…le lacrime sono inevitabili!

Sofia era una bambina solare e piena di vita, amata da tutti coloro che la conoscevano. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione in città, dove in molti si stanno stringendo attorno alla famiglia per offrire conforto in questo momento di dolore.

I funerali si terranno giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 16 nella chiesa parrocchiale Maria Santissima del Rosario di Pompei a Vibo Marina. La famiglia ha invitato chiunque voglia partecipare a unirsi nel ricordo di questa bambina speciale.

Sofia lascia nel dolore i suoi genitori, Matilde Tripodi e Alessandro Garufi, i nonni Sara Gatto, Anna Comito e Francesco Tripodi, lo zio Simone Tripodi, le bisnonne Anna Bertia e Olga Maria, gli zii Antonio Gatto, Graziano e Antonio Tripodi, oltre a tutti i parenti che l’hanno amata.