Londra apre al dialogo con Trump sui dazi: collaborazione per risolvere la questione

Il governo laburista britannico guidato da Keir Starmer si mostra disponibile a un confronto con l’amministrazione Trump per affrontare il tema del rinnovo dei dazi americani su acciaio e alluminio, che coinvolge anche il Regno Unito. Downing Street ha confermato l’intenzione di dialogare “sui dettagli” e di “interagire” con Washington per trovare una soluzione che possa evitare ulteriori difficoltà all’industria siderurgica britannica, già in sofferenza.