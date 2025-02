Vibo Marina. Il ricordo di don Saverio Di Bella. Paolo Fedele: la memoria di chi amiamo è un atto di amore eterno

Paolo Fedele, in un commovente messaggio postato su facebook, ha espresso il suo pensiero sulla memoria di coloro che non sono più con noi. “Ricordare coloro che non sono più con noi è un atto di amore eterno”, ha scritto Fedele, sottolineando come la memoria rappresenti il tessuto che intreccia il valore delle esperienze condivise con chi ha accompagnato il nostro cammino.

“Oltre la linea di confine del tempo e dello spazio, che tutto logora, esiste un campo sconfinato che tutto preserva: la memoria di chi abbiamo amato e di chi ci ha amato”, ha aggiunto, riflettendo sul legame eterno che unisce le persone, al di là del tempo. “In quel campo, forse nel cielo ‘sbagliato’, ma sempre metà della nostra Luna, ci ritroviamo. Un gioiello di luce e immensa bellezza. Buon compleanno. Nel mio cuore, sempre indimenticabile Don Saverio”. Un pensiero che si fa testimone di un ricordo che vive e perdura nei cuori di chi ha amato. Il ricordo di Don Saverio Di Bella è indelebile nella comunità di Vibo Marina.

Nota sulla vita di Don Saverio

Don Saverio Di Bella, parroco della parrocchia di Maria Santissima di Pompei a Vibo Marina, è stato un sacerdote molto amato dalla comunità locale. Nato a Parghelia e cresciuto a Tropea, è stato ordinato sacerdote nel 1989. Nel 2009, è stato nominato parroco a Vibo Marina, dove ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. La sua scomparsa, avvenuta il 17 luglio 2023, ha lasciato un vuoto profondo. La comunità di Vibo Marina lo ricorda per la sua empatia, generosità e impegno, soprattutto verso i giovani.

La foto che ritrae Paolo Fedele e don Saverio Di Bella è tratta dal profilo facebook di Paolo Fedele ed è di proprietà del fotografo Armando, che si ringrazia per la possibilità di utilizzarla a corredo di questo articolo.