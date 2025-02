Tragedia a Rufina: Eleonora Guidi uccisa, Lorenzo Innocenti tenta il suicidio

Un terribile dramma familiare ha scosso la piccola comunità di Rufina, in provincia di Firenze, dove Eleonora Guidi, una donna di 34 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, quando i soccorritori del 118 sono intervenuti, dopo essere stati allertati per una situazione di emergenza. Purtroppo, quando gli operatori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della donna, che è stata accoltellata.

Accanto al corpo di Eleonora Guidi si trovava il convivente Lorenzo Innocenti, 37 anni, che si è gettato dalla finestra dell’appartamento, probabilmente nel tentativo di togliersi la vita. Lorenzo Innocenti è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Le indagini degli inquirenti, che si stanno concentrando sulla ricostruzione della vicenda, suggeriscono che l’accaduto possa essere un caso di omicidio seguito da un tentativo di suicidio, un tragico epilogo di una storia familiare che si è conclusa nel peggiore dei modi.

La coppia lascia un figlio di soli due anni, per il quale, oltre al dolore, c’è anche una grande preoccupazione per il suo futuro. Il sindaco di Rufina, Daniele Venturi, ha espresso il suo cordoglio per la vicenda, sottolineando che la coppia era ben inserita nella comunità e che nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo simile. “Era una coppia normalissima, non c’era nulla che facesse presagire un simile gesto”, ha dichiarato il primo cittadino, che conosceva personalmente Eleonora e Lorenzo. L’uomo lavorava come architetto e aveva delle proprietà immobiliari, mentre la compagna era dipendente in un’azienda di energie rinnovabili. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto, cercando di capire le motivazioni dietro a questo terribile gesto, che ha stravolto una famiglia e una comunità intera.