Senigallia, la Luas prosegue il corso di fotografia con un omaggio a Mario Carafoli

La Libera Università degli Adulti di Senigallia continua il suo viaggio nella fotografia contemporanea con un nuovo appuntamento del corso dedicato al tema. Ieri, nei locali del Musinf di via Marchetti, la giornalista Domizia Carafoli ha raccontato, attraverso immagini e parole, la figura del padre, Mario Carafoli, noto fotografo e comunicatore.

Domizia Carafoli, laureata in lingue e letterature straniere alla Bocconi e firma de Il Giornale, è autrice di numerosi contributi su cultura e ambiente. Insieme al professor Stefano Schiavoni, coordinatore del corso, traccerà un ritratto personale e professionale del “suo” Mario Carafoli.

Nato a Corinaldo nel 1902, Carafoli fu redattore de La Stampa e La Gazzetta del Popolo, curando anche le terze pagine de Il Resto del Carlino e La Stampa di Genova. Esperto di fotografia, collaborò come consulente tecnico-artistico per un’importante industria del settore e ricevette numerosi premi a metà del Novecento. Editore e redattore della rivista Il Corriere Fotografico, si distinse per le sue pubblicazioni sul fototurismo e sul racconto visivo dell’Italia.

Tra le sue opere, spicca il volume La Città Smisurata (1976), dove descrive con nostalgia la piazza di Corinaldo, un luogo fatto di volti e dettagli, come quello di Agostina, una figura caratteristica della comunità: «La piazza di Corinaldo era composta dal bar d’Annetta, dalle scalette di Sant’Agostino, dalla bottega di Silvio, dallo spigolo delle scuole e dal bancherottolo d’Agostina…».

Per informazioni: Ufficio Educazione e Formazione, via F.lli Bandiera 11 (Palazzo Ferroni Frati, ex Tribunale), tel. 071 6629350.