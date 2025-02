Empoli: torna il punto informativo digitale e un ricco programma di eventi a Palazzo Leggenda

A partire da lunedì 10 febbraio 2025, alla Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli, situata in via Cavour 36, sarà nuovamente attivo il punto informativo dedicato ai servizi digitali e tecnologici. Questo servizio, inaugurato nel marzo dello scorso anno, si trova all’ingresso della biblioteca e sarà gestito da due giovani del Servizio Civile Digitale. Gli utenti potranno ricevere supporto durante gli orari di apertura al pubblico della struttura. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della biblioteca al seguente link: Scopri la Biblioteca Digitale.

Un febbraio ricco di eventi a Palazzo Leggenda

La settimana a Empoli prosegue con un programma di attività coinvolgenti per tutte le età presso Palazzo Leggenda. Tra appuntamenti imperdibili, laboratori creativi e momenti di lettura animata, l’offerta culturale si presenta variegata e stimolante.

Letture animate e creatività digitale

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 17, torna “La Torre di Storie”, un appuntamento dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, che potranno immergersi in racconti animati e affascinanti. Il giorno successivo, giovedì 13 febbraio, sempre alle 17, spazio alla creatività digitale con il laboratorio “Pixel Art! Pixelissimi”. I ragazzi dai 10 ai 15 anni avranno l’opportunità di cimentarsi nella realizzazione di personaggi e ambientazioni ispirati al mondo dei videogame, utilizzando uno stile artistico unico e innovativo.

Un weekend all’insegna dell’amore e del Carnevale

In occasione di San Valentino, venerdì 14 febbraio, alle ore 17, si terrà un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 6 anni, che potranno esprimere la propria fantasia attraverso l’arte. Sabato 15 febbraio, la giornata sarà scandita da due momenti speciali: la mattina, alle 10:30, con “Nuvolette! Fumetto Ciambella!”, un laboratorio di fumetto rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni; nel pomeriggio, spazio al Carnevale con un doppio appuntamento alle 16:15 e alle 17:30.

Durante l’evento “Mela Faccio”, i piccoli partecipanti potranno realizzare la propria maschera e unirsi alla “Compagnia delle Mele”, un’iniziativa in cui il cartone prenderà vita, trasformandosi in maschere originali ispirate al mondo delle mele. L’attività è rivolta a bambini dai 2 ai 9 anni e rappresenta un’occasione unica per dare libero sfogo alla creatività in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Prenotazioni e informazioni

Tutte le attività organizzate a Palazzo Leggenda sono su prenotazione. Per iscriversi, è possibile contattare il numero telefonico 0571 757873 oppure inviare una mail a [email protected].

Per consultare il programma completo degli eventi di febbraio, è disponibile il link ufficiale: Programma di febbraio a Palazzo Leggenda.