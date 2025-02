L’istituto “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima introduce l’indirizzo musicale dal 2025/2026

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima avranno la possibilità di scegliere l’indirizzo musicale. Il programma offrirà attività didattiche individuali, come le lezioni di strumento musicale, ma anche opportunità per creare gruppi di studenti-musicisti. Gli strumenti proposti includono sassofono, tromba, percussioni e chitarra, scelti in base alla necessità di diversificare l’offerta formativa e alla tradizione musicale e bandistica delle località di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Ieri mattina, gli studenti hanno avuto l’opportunità di assistere a una lezione concerto. L’introduzione dell’indirizzo musicale nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi una nuova opportunità educativa e di crescita, puntando sulla musica, una delle forme più alte di arte.