Le agenzie con più incarichi nel 2024: ecco la classifica, al terzo posto Fattoretto Agency

Nel settore della comunicazione, sempre più competitivo, distinguersi è fondamentale. Innovazione, storytelling efficace, approccio omnicanale e customer experience personalizzata sono solo alcune delle leve strategiche per restare al passo con un mercato in continua evoluzione.

La vera sfida per le agenzie? Creare valore reale e duraturo per i clienti.

Nel Pitch Report 2024, è stata stilata la classifica delle agenzie che hanno ottenuto il maggior numero di incarichi assegnati, sulla base dei dati comunicati alla stampa.

Sul podio troviamo:

Armando Testa

Caffeina | Ideas Never Sleep

Fattoretto Agency | SEO e AI per eCommerce

A seguire, tra le agenzie più performanti in termini di new business, figurano:

CreationDose, Dentsu Creative, VML, Next Different, EssenceMediacom, Ogilvy, Connexia (a Retex brand), Wavemaker Italy, YAM112003, Digital Angels, FCB Partners, Grey, Seed, Ad Store e Digital Dust Agency.

Un risultato che premia l’eccellenza e la capacità di adattarsi alle sfide del mercato pubblicitario. 🚀