Incendio in un capannone a Lerchi: intervento dei Vigili del Fuoco in fase di conclusione

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un capannone adibito a deposito di materiale termoidraulico nella località di Lerchi. Le fiamme, divampate intorno alle 12:00 di oggi, hanno completamente distrutto la struttura, estesa su circa 500 metri quadri.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, supportate dai volontari di Sansepolcro e da mezzi specializzati provenienti dalla Centrale. Dopo ore di intenso lavoro, l’incendio è stato domato e le operazioni di bonifica sono in fase di ultimazione.

Per precauzione, gli appartamenti vicini al capannone sono stati dichiarati temporaneamente inagibili. La loro idoneità sarà valutata nelle prossime ore, principalmente per verificare le condizioni igienico-sanitarie. Non si registrano feriti né casi di intossicazione.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche tecnici del Comune, Polizia Locale, Polizia di Stato, ASL e ARPA per monitorare eventuali rischi ambientali. Al momento, le cause del rogo restano da accertare e saranno oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.