Foligno. Incontro tra Regione Umbria e comunità islamica: dialogo e inclusione al centro

Ieri sera l’assessore regionale alle politiche sociali, Fabio Barcaioli, ha partecipato a un incontro con l’Associazione Al Islamiya per l’educazione e la comunicazione a Foligno. L’iniziativa, segnata da un clima di apertura e confronto, ha visto l’assessore portare i saluti della presidente Stefania Proietti e della Regione Umbria, esprimendo solidarietà alla comunità islamica dopo un recente episodio avvenuto in una farmacia locale, che ha coinvolto una donna musulmana.

Accolto dal presidente dell’associazione, Baslam Said, e dal vicepresidente, Labeidh Mohamed, Barcaioli ha sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo interculturale, promuovendo inclusione e rispetto reciproco. “L’inclusione deve essere un impegno quotidiano – ha dichiarato – e dobbiamo costruire spazi di dialogo autentico, in cui il rispetto e la conoscenza siano alla base della convivenza”.

Baslam Said ha invitato la cittadinanza a conoscere più da vicino il lavoro dell’associazione: “Collaboriamo con l’Avis e molti di noi sono donatori di sangue. Il primo marzo inizierà il Ramadan, un’occasione per condividere le nostre tradizioni e superare la diffidenza. La preghiera, per noi, significa essere buoni”.

L’assessore ha accolto l’invito, ribadendo il valore del confronto: “La diversità è una ricchezza, non un ostacolo. Conoscersi è il primo passo per abbattere le barriere e costruire una comunità più unita. Dobbiamo lavorare affinché episodi di discriminazione non si ripetano”.