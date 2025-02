Fisco, Gusmeroli: rateizzazione in 10 anni per aiutare i cittadini in difficoltà

Un piano di rateizzazione fino a 120 mesi per consentire ai cittadini in difficoltà economica di mettersi in regola con il fisco senza sanzioni e interessi aggiuntivi. È la proposta sostenuta da Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera e responsabile dell’unità fisco della Lega.

L’obiettivo è offrire un sostegno concreto ad artigiani, piccoli commercianti, professionisti, dipendenti e pensionati, permettendo loro di pagare le imposte in modo sostenibile. Il piano prevede 120 rate mensili uguali distribuite in 10 anni, senza il rischio di decadenza dal beneficio in caso di ritardo nel pagamento di una rata, purché non si superino otto mensilità non versate.

Secondo Gusmeroli, questa misura rappresenta un atto di buon senso e tranquillità fiscale, favorendo il recupero delle entrate da parte dello Stato e creando le condizioni per una successiva riduzione della pressione fiscale per tutti i contribuenti. “Basta con sanzioni, interessi e anticipi insostenibili – afferma – il momento di agire è adesso”.